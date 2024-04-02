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Двух жителей Акмолинской области эвакуировали с подтопляемого карьера

пострадавшие во время паводков, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 21:15 Фото: скриншот видео
Охранника и тракториста эвакуировали с одного из карьеров Целиноградского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, в местный карьер начала активно прибывать талая вода.

"Рабочих эвакуировали спасатели оперативно-спасательного отряда Акмолинской области", – говорится в сообщении.


Что известно о масштабных паводках, которые накрыли ряд регионов Казахстана – в подборке Zakon.kz за 2 апреля 2024 года.

Отметим, что штормовое предупреждение было объявлено в Астане и 11 областях страны на 3 апреля.

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Елена Беляева
Акмолинская область Паводки-2024
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