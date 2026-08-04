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Общество

Почему казахстанские товары часто дороже импортных

Фрукты, овощи, овощной, продукты питания, продуктовый, минимаркет, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:18 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 4 августа 2026 года прокомментировал вопрос о дороговизне товаров, произведенных в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев не согласен с тем, что продукция казахстанских производителей зачастую дороже импортных товаров.

"Мы всегда отмечаем, что на ряд позиций у нас цена достаточно конкурентна, даже по сравнению с нашими партнерами по ЕАЭС. По ряду позиций, действительно, у нас цена отличается, где-то выше. Конечно, есть и глобальные игроки, и конкурировать с гигантами любому производителю сложно. Поэтому здесь всегда ставка делается на уникальность, качество", – заявил министр.

Так, по его словам, казахстанские костюмы могут стоить столько же, сколько и турецкие аналоги, а иногда быть значительно дешевле их. В целом, как отметил Арман Шаккалиев, все зависит от качества используемых материалов.

"Та же школьная одежда. Понятно, что есть китайские аналоги, где используются искусственные волокна, или это натуральный хлопок (у казахстанских производителей. – Прим. ред.). Здесь это очень важный момент", – добавил глава МТИ.

При этом, по его словам, произведенные в Казахстане продукты питания являются натуральными.

"Это так называемая органическая продукция без использования заменителей жира, без использования рапсового масла. Поэтому мы здесь с вами вместе как потребители должны наш экономический патриотизм показывать и приобретать отечественные товары", – призвал глава Минторговли.

Ранее на заседании правительства Арман Шаккалиев сообщил, что по итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 трлн тенге. Укрепляются позиции наших АПК-производителей на внешних рынках.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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