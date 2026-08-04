Рост потребления и внешние причины – почему в Казахстане дорожает мясо

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на мясо в текущем году, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики (БНС), которые публиковались в СМИ в конце июля, мясо остается главным источником роста цен. И самым подорожавшим продуктом за год стала баранина, средний рост которой составил 27,7%. Также подорожали говядина и фарш.

"Да, действительно, по мясной продукции мы видим динамику, но вместе с тем надо отметить, что совместно с Минсельхозом мы принимали ряд мер, в том числе связанных с квотированием экспорта, а также меры, связанные с непродуктивными посредниками. Если брать динамику цен, то она умеренная. Сегодня самое главное: мясо есть в продаже. Цена – например, на рынке мы мониторили в последние выходные, – 3 700. Это, значит, говядина на кости, в торговых сетях чуть выше, но следует отметить, что мы вместе с Минсельхозом ключевые две проблемы решаем. В частности – чтобы у нас не было каких-то вопросов, связанных с доставкой, обеспеченностью", – сказал Шаккалиев.

Он назвал основные причины роста цен.

"Причины, связанные с ростом цен, всем известны. Сегодня мы видим, что очень высокий спрос у нас в целом по мясу. Мы прошлый год мониторили показатели Всемирной организации продовольствия, расчет потребления в мире, – то, что касается говядины. Известные события в Персидском заливе повлияли на волатильность цен на баранину. Но еще раз хочу отметить, что на сегодняшний день волатильности взрывного роста мы не наблюдаем. Цена, да, меняется, но она в целом стабильна, и перебоев с обеспечением продукцией животноводства на сегодняшний день нет", – отметил министр.

Он также уточнил, с чем именно связан рост потребления мяса.

"Это связано с изменением модели структуры потребления. Действительно, в Китае значительно выросло потребление, в Африке выросло, вообще в мире потребление меняется. Мы всегда говорили, что цена должна быть справедливой не только по отношению к потребителю, но и по отношению к производителю. И поэтому именно на рынке формируется это равновесие. Поэтому я как фактор отмечаю, что экспортный спрос высокий, он тоже влияет на волатильность цен", – заключил Шаккалиев.

О том, сколько мяса, хлеба и картофеля съедают в Казахстане, читайте в материале.