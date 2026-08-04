Как пошлины Трампа повлияли на казахстанский экспорт в США

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние повышенных пошлин на казахстанский экспорт в США, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ заверил, что большинство казахстанских товаров не затронула эта ситуация. "Мы в официальном пресс-релизе говорили о том, что по объему экспорта, который затронули пошлины, сегодня это порядка 5% продукции. 12,5% – это пошлины, введенные администрацией (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа. Об этом мы и говорим в физическом объеме. Конечно, цифра волатильная, зависит уже от конкретной товарной позиции. Но в целом 95% продукции, которая направляется в США, не подпадает под эти пошлины", – сказал Арман Шаккалиев. По его словам, в Минторговли работают над ситуацией. "Порядка 5% – важно отметить, что мы постоянно находимся в процессе переговоров, мониторим ситуацию. При необходимости как по дипломатическим каналам, так и в рамках взаимодействия с торговым представительством США, мы этот вопрос держим на контроле", – отметил Арман Шаккалиев. Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал рост цен на мясо в 2026 году.

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