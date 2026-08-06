"Жизнь без кредитов": популярное видео с лужей закончилось разбирательством в Астане

Купание в дождевой луже во дворе жилого дома в Астане обернулось разбирательством с полицией. Видео, опубликованное в социальных сетях, привлекло внимание правоохранителей, передает Zakon.kz.

В социальных сетях распространился ролик, снятый во дворе жилого дома. На кадрах двое мужчин лежат в дождевой луже, а рядом стоит еще один мужчина с бутылкой пива.

Авторы публикации сопроводили видео подписью: "Жизнь без кредитов, ипотеки и аренды".

В пресс-службе Департамента полиции столицы сообщили, что после появления ролика была организована проверка.

"Установлено, что двое мужчин, находясь во дворе жилого дома в состоянии алкогольного опьянения, разбрызгивали дождевую воду в сторону играющих детей. Указанные граждане привлечены к административной ответственности", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 6 августа 2026 года в полиции.

Как уточнили в ведомстве, до рассмотрения материалов в суде мужчин поместили в Комнату временного содержания. Дальнейшее решение по делу примет суд.

А в Шымкенте полицейские нашли мужчину, который оставил в социальных сетях агрессивный комментарий в адрес убитой Нурай Серикбай. Злоумышленника привлекли к административной ответственности.