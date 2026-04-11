Пьяное застолье врачей в больнице Сатпаева попало на видео и закончилось скандалом

В больнице города Сатпаева празднование Наурыза обернулось скандалом и массовыми увольнениями после того, как в Сети распространилось видео с застольем медицинских работников, передает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 11 апреля 2026 года в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова, видно, что вместо оказания помощи пациентам персонал медучреждения проводил время за распитием алкогольных напитков.

По словам очевидцев, обратившихся в больницу в праздничный вечер, от дежурных сотрудников исходил резкий запах перегара, а их поведение было неадекватным.

В Управлении здравоохранения области Улытау подтвердили факт инцидента, уточнив, что праздничное мероприятие днем 21 марта было официальным, однако вечернее продолжение банкета стало личной и незаконной инициативой персонала.

Как выяснилось, дежурный врач и медсестры организовали застолье прямо на рабочем месте, что привело к "инциденту негативного характера" с посетителями.

При этом администрация больницы не только не давала разрешения на подобные посиделки, но и попыталась скрыть произошедшее – руководство управления узнало о случившемся только после завершения выходных.

"На проведение мероприятия администрация больницы разрешение не получало, а также о произошедшем инциденте в управление своевременно не сообщила. Управлению об этом стало известно только после праздничных выходных. Руководство Управления здравоохранения в оперативном порядке провело разбор ситуации с выездом в больницу. По итогам рассмотрения врач уволен по статье трудового законодательства РК, и.о. заместителя директора больницы Э. Олжаеву, двум медицинским сестрам объявлен строгий выговор", – сообщили 11 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Управления.

В Управлении также подчеркнули, что точка в деле еще не поставлена: вопрос о соответствии занимаемой должности директора больницы Р. Нысанбаева будет рассмотрен на заседании Дисциплинарного совета сразу после его выхода с больничного.

Ранее аналогичный инцидент был зафиксирован в Карагандинской области. Там медицинская бригада прибыла на вызов в состоянии алкогольного опьянения. Одна из сотрудниц вела себя неадекватно: в ходе обслуживания вызова она проявляла агрессию и била кулаками в стены подъезда.