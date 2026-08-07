В Алматы на три дня закроют популярный альпинистский маршрут

С 7 по 9 августа 2026 года в Алматинской области временно ограничат доступ к маршрутам на пик имени В. Хрищатого. Ограничения связаны с проведением традиционной Альпиниады, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Федерации альпинизма Алматы, с 7 по 9 августа включительно будут закрыты маршруты 1Б и 2А категории сложности для незарегистрированных восхождений.

В этот период специалисты будут готовить трассу: устанавливать станции и промежуточные точки, провешивать перила, а также обеспечивать безопасность участников. На маршруте также будут работать спасатели и организаторы.

Пик имени Валерия Хрищатого – это скальная горная вершина высотой 3950 метров над уровнем моря, расположенная в Малом Алматинском ущелье (урочище Туюк-Су, хребет Заилийский Алатау) близ Алматы. Классический и самый популярный маршрут имеет категорию 1Б (подходит для начинающих альпинистов с базовыми навыками). Западно-стеновые маршруты имеют более высокую категорию сложности.

"В связи с этим самостоятельные восхождения временно запрещены. Доступ разрешат только зарегистрированным участникам, прошедшим инструктаж и получившим допуск", – говорится в опубликованном заявлении.

Кроме того, подготовленная инфраструктура – перила и станции – предназначена исключительно для участников Альпиниады.

Организаторы просят альпинистов с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать меры безопасности и бережно относиться к горам.

1 августа 2026 года стало известно, что непальский альпинист-рекордсмен Нирмал "Нимсдай" Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Сам альпинист 27 июля писал на своей странице в Х, что не планировал восхождение на Броуд-Пик, но решил это сделать ради достижения нового мирового рекорда.