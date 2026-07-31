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Общество

Три автобусных маршрута временно изменят схему движения под Алматы

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В Алматинской области с 31 июля по 25 августа 2026 года временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №233, 303 и 306, сообщает Zakon.kz.

По данным Транспортного холдинга Алматы, ограничения связаны с ремонтом моста на 19-м километре автодороги республиканского значения Алматы – Тонкерис – Байсерке – Междуреченск.

На время работ автобусы будут следовать по объездному маршруту.

В северном направлении:

  • улица Жансугурова → разворот на трассу Алматы – Хоргос (запад) → разворот на Капчагайскую трассу (север) → разворот на трассу Междуреченское – Новоалексеевка → далее по действующей схеме.

В обратном направлении:

  • трасса Междуреченское – Новоалексеевка (восток) → разворот на Капчагайскую трассу (юг) → разворот на трассу Алматы – Хоргос (восток) → разворот на улицу Жансугурова (юг) → далее по маршруту.

Пассажиров настоятельно попросили заранее учитывать изменения при планировании поездок.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:29
Часть автобусных маршрутов Алматы с 28 июля изменят движение

К сожалению, в последние дни в Алматы на отдельных автобусных маршрутах существуют задержки в движении. В Управлении городской мобильности объяснили причины и рассказали, когда наладится ситуация.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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