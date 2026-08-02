Покорил 14 восьмитысячников мира и погиб: не стало знаменитого Нирмала Пурджи

Непальский альпинист-рекордсмен Нирмал "Нимсдай" Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане на горе Броуд-Пик, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом 1 августа сообщили представители его команды Elite Exped .

"Сегодня с глубокой печалью и огромной болью в сердце мы подтверждаем, что Нирмал "Нимсдай" Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пике. Мы также получили подтверждение, что другие члены экспедиции, к сожалению, не выжили", – говорится в заявлении в Instagram.

В Elite Exped уточнили, что вместе с Пурджей погибли его напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. Представители команды выразили соболезнования семьям погибших и попросили уважать их право на частную жизнь.

Команда Пурджи также отказалась от дальнейших комментариев по теме и поблагодарила поисково-спасательные отряды за работу в тяжелых условиях.

Сам альпинист 27 июля написал на своей странице в Х, что не планировал восхождение на Броуд-Пик, но решил это сделать ради достижения нового мирового рекорда.

Нирмал Пурджа – непальский альпинист и бывший военнослужащий британских войск специального назначения. Он прославился после того, как в 2019 году установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты (горы высотой более 8 тыс. м над уровнем моря) за шесть месяцев и шесть дней. Предыдущий рекорд составлял почти восемь лет.

Альпинист совершил первое зимнее восхождение на гору К2 (Чогори, на границе Китая и Пакистана) вместе с непальской командой в 2021 году.

Он был основателем альпинистской компании Elite Exped и автором документального фильма Netflix "14 вершин: Нет ничего невозможного", посвященного его проекту по покорению высочайших гор мира.

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