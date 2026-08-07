Казахстанская авиакомпания продлила отмену рейсов в крупный российский город
Фото: unsplash
Казахстанская авиакомпания Vietjet Qazaqstan продлила ограничения на рейсы между Астаной и Омском до 31 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Ранее полеты были приостановлены до 20 июля.
В авиакомпании подчеркнули, что такие решения были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Омска.
"Безопасность пассажиров и экипажей является безусловным приоритетом авиакомпании", – сказано в официальном обращении к пассажирам.
Пассажиры рейсов, затронутых изменениями, будут проинформированы индивидуально по контактным данным, указанным при бронировании, пообещали в компании.
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