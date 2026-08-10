"Казгидромет" обратился с предупреждением к жителям Алматы, Астаны и еще шести городов

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют сразу восемь городов Казахстана. В связи с этим горожан призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"10 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Алматы, ночью – в Астане, Атырау, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее", – следует из предупреждения специалистов.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 10 августа

9 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались в четырех городах: днем – в Актобе, Алматы и Астане, а ночью – в Атырау.