"Казгидромет" обратился с предупреждением к жителям Алматы, Астаны и еще шести городов
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"10 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Алматы, ночью – в Астане, Атырау, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее", – следует из предупреждения специалистов.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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9 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались в четырех городах: днем – в Актобе, Алматы и Астане, а ночью – в Атырау.