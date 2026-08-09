Опубликовано штормовое предупреждение на 10 августа

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 10 августа 2026 года. В списке оказался весь Казахстан – Астана, Алматы, Шымкенте и все 17 областей, сообщает Zakon.kz.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара +35...+38°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и в центре – высокая. Днем в Караганде ожидается сильная жара +35°C. Днем на востоке и юге области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается небольшой дождь, на востоке и в горных районах – гроза. В районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре – чрезвычайная. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35...+37°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и севере Актюбинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. На севере и в центре области днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Днем сильная жара +35...+38°C. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Актобе днем ожидается сильная жара +36...+38°C, порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35°C. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов ожидаются кратковременный дождь и гроза, вечером – сильный дождь, град и шквал.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь и гроза, вечером в горных районах – сильный дождь, град и шквал. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке – высокая. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В Мангистауской области днем на западе, юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем – град и шквал. Днем на западе, севере и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке – высокая.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. На западе и в горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+41°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и востоке – высокая. В Туркестане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере и востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза, град и шквал. Днем на западе, севере и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем сильная жара +36...+39°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +37...+39°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35°C. На западе, юго-востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

В Астане днем ожидается сильная жара +35°C.

В области Абай на западе, юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38°C. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. В центре и на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара +35...+37°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге и юго-западе области ожидается пыльная буря. На западе, севере и юге области днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. В горных районах, а также на юго-западе и северо-востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +38...+40°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В Таразе днем ожидается сильная жара +38°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. На западе и севере области днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная. В Костанае днем ожидается сильная жара +35...+37°C, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара +40...+43°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40...+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Кокшетау днем ожидается сильная жара +36...+38°C.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 10 августа.