Жителей крупнейшего города на западе Казахстана призвали сократить время пребывания на улице: почему?

Сегодня крупнейший город на западе Казахстана накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим горожан призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения специалистов РГП "Казгидромет":

"5 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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4 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались в Актобе и Атырау.