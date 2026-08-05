Жителей крупнейшего города на западе Казахстана призвали сократить время пребывания на улице: почему?
Об этом стало известно из предупреждения специалистов РГП "Казгидромет":
"5 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
4 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались в Актобе и Атырау.