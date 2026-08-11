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Общество

Турфирма собрала с казахстанцев более 200 млн тенге и закрылась

Мошенничество в туризме, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 05:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Более 60 человек отдали туристической фирме 219 млн тенге в Актобе и не смогли отдохнуть за границей, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшим обещали незабываемый отдых в Турции, Египте и Грузии. Как передает "Astana TV", многие планировали посетить эти страны вместе с семьей. Одни ради путевки взяли кредиты и рассрочки, а кто-то платит за предстоящий тур частями еще с весны.

"Сейчас несостоявшиеся туристы обивают пороги злополучной компании, двери которой закрыты и опечатаны, вывеску тоже убрали, а телефоны работников фирмы отключены", – говорится в репортаже.

Когда вернут пострадавшим средства, неизвестно. В департаменте полиции отметили, что к ним пока поступило 17 заявлений. Дело расследуется по статье "Мошенничество".

Со слов руководителя пресс-службы регионального ДП Ерболата Саркулова, проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого лица, личность которого установлена.

Мошенники активизировались и перед концертом американского рэпера Канье Уэста в Алматы. Городская полиция выступила с предупреждением по этому поводу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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