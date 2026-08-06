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Общество

Казахстанка, не работая, разжилась на 60 млн тенге: полиция завела дело

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:58 Фото: polisia.kz
Казахстанка нажилась на 60 млн тенге, которые отдали ей казахстанцы в надежде получить работу в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, в период с 2023 года по январь 2026 года жительница Кокшетау через социальные сети предлагала услуги по трудоустройству в Соединенном Королевстве.

"Под предлогом оформления виз, медицинского страхования, прохождения биометрии и иных необходимых документов она получала от граждан денежные средства, однако обещанные обязательства не исполняла", – рассказали в ДП 6 августа 2026 года.

В настоящее время по уголовному делу потерпевшими признаны 93 человека. По предварительным данным, общая сумма причиненного ущерба составляет около 60 млн тенге.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных других потерпевших.

Другая казахстанка получила пять лет лишения свободы. Она создала финансовую пирамиду. Для поиска новых вкладчиков использовала магазин женской одежды и группу в WhatsApp.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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