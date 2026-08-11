Алматинцев предупредил "Казгидромет"

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют три города Казахстана, в том числе и южную столицу – Алматы. В связи с этим жителей призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"11 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Актобе, Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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О том, когда в Алматы и Шымкенте пойдут дожди с грозами, а что ждет Астану 11, 12 и 13 августа 2026 года, можете узнать по ссылке.