Когда в Алматы и Шымкенте пойдут дожди с грозами, а что ждет Астану – прогноз погоды на три дня

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Синоптики порадовали жителей Алматы и Шымкента дождями, которые ожидаются в ближайшие три дня. Меньше повезло астанчанам, которых ждет погода без осадков. Об этом говорится в прогнозе на 11, 12 и 13 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем сильная жара +36+38°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем сильная жара +36+38°С. 12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +27...+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +27...+29°С. 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +28...+30°С. Прогноз погоды по Алматы 11 августа: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем сильная жара +33...+35°С.

переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем сильная жара +33...+35°С. 12-13 августа: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем сильная жара +34...+36°С. Прогноз погоды по Шымкенту 11 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +38...+40°С.

переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +38...+40°С. 12-13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +40...+42°С. Материал по теме "Казгидромет" обратился с предупреждением к жителям Алматы, Астаны и еще шести городов Ранее синоптики предупредили, что Казахстан накроет новая волна жары, которая достигнет отметки +44°C. Подробнее о погоде на 11, 12 и 13 августа 2026 года можете узнать здесь.

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