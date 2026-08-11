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Общество

Новую версию портала eGov запустили в Казахстане: в чем его преимущества

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:05 Фото: gov4c.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства озвучил преимущества обновленного портала eGov, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что современный портал eGov 3.0 был запущен буквально на днях.

"Услуги максимально упрощаются и становятся удобными для пользователя. Исключаются излишние требования и шаги", – перечислил Мадиев.

Он заверил, что часть востребованных услуг уже доступна в новом формате.

"На портале запущена форма обратной связи, где каждый пользователь может выразить свои пожелания, как сделать услуги проще, удобнее и понятнее", – добавил Мадиев.

Ранее мы писали о проблемах устаревшего шлюза электронного правительства.

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Азамат Сыздыкбаев
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