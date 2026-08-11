Электронное правительство не справлялось с растущей нагрузкой – глава Минцифры сообщил о миллиардах транзакций

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства заявил о повышении продуктивности электронного правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, шлюз электронного правительства, отвечающий за доставку и обмен данными между информационными системами, долгое время оставался "узким местом".

"Его технические возможности уже не справлялись с растущей нагрузкой. Только за прошлый год через шлюз прошло свыше 19 млрд транзакций", – сказал Мадиев.

Поэтому, объяснил он, в эксплуатацию был введен новый высокопроизводительный шлюз.

"Это позволило в 2,5 раза повысить максимальную пропускную способность и скорость, несмотря на ежегодный 25%-й прирост нагрузки. С момента запуска не зафиксировано ни одного сбоя нового шлюза", – заверил Мадиев.

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