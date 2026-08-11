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Общество

Когда запустят женскую ипотеку "Умай" – названы сроки

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Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова 11 августа 2026 года на брифинге в правительстве озвучила сроки запуска женской ипотеки "Умай", передает корреспондент Zakon.kz.

Она пообещала, что женскую ипотеку "Умай" запустят до конца лета.

"Она будет запущена до последних дней августа. На сегодняшний день у нас уже есть примерно размер суммы, которую нам Азиатский банк развития предоставит. Как вы знаете, в отличие от "Отбасы банка", женская ипотека – это выделение денег из привлеченных средств, то есть чтобы женщины могли приобрести жилье – первичное жилье, вторичное жилье, там ограничений нет, это не госпрограмма", – напомнила Ибрагимова.

При этом она порекомендовала открывать депозиты заранее.

"Там главное – наличие действующих депозитов при поступающих заявках, и их срок накопления. И здесь мы, конечно, рекомендовали бы открыть депозиты заранее. Видим, что есть очень большой спрос на этот продукт, и банк будет выдавать нам предварительные займы. И, соответственно, я думаю, что сейчас уже процессы автоматизации – все готово. Я думаю, что где-то через две недели хорошие новости будут о старте программы. Это точно будет в августе, да", – добавила глава "Отбасы банка".

О влиянии повышенных порогов достаточности на ипотечную ситуацию в Казахстане читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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