"Отбасы банк" ускорил распределение жилья в три раза благодаря цифровизации

"Отбасы банк" в три раза ускорил процесс распределения жилья после перехода к цифровой модели. Сегодня эту работу выполняют 20 специалистов банка, тогда как раньше в акиматах в процессе были задействованы в общей сложности около 700 сотрудников.

О результатах цифровой трансформации системы обеспечения граждан жильем рассказала председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на заседании правительства.

Фото: Отбасы банк

Сегодня на "Отбасы банк" приходится 55% ипотечного портфеля страны. У банка 4 млн клиентов. Ежедневно новоселье отмечают более 300 семей.

После получения статуса национального института развития перед банком появилась еще одна масштабная задача – работа с гражданами, нуждающимися в жилье.

Жилье распределяется без ручного вмешательства.

Для автоматизации работы по распределению жилья "Отбасы банк" создал цифровую платформу "Центр обеспечения жильем" и портал orken.otbasybank.kz.

Система интегрирована с 15 государственными базами данных. Она автоматически проверяет сведения о гражданах, исключает дублирование и определяет соответствие условиям распределения жилья.

Фактически для каждой семьи формируется цифровая карта, а необходимые проверки проходят без ручного вмешательства сотрудников и бумажной волокиты.

С июля 2026 года личный кабинет граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, стал доступен в мобильном приложении Otbasy bank. В смартфоне можно проверить свой статус, категорию, дату постановки на учет и регион, а также подписать с помощью ЭЦП согласие на сбор и обработку персональных данных.

До конца года возможности приложения расширятся: через него можно будет встать на учет нуждающихся в жилье и подписать согласие на участие в распределении.

Это особенно важно для жителей сел и отдаленных населенных пунктов: для получения услуги им не потребуется компьютер или поездка в районный либо областной центр.

За время работы "Отбасы банка" в качестве национального института развития арендное и кредитное жилье получили 30 569 казахстанских семей.

Для сравнения: раньше акиматы распределяли около 7 000 квартир в год, и в этом процессе были задействованы порядка 700 сотрудников. Сегодня эту работу в "Отбасы банке" выполняют 20 специалистов, а распределение жилья происходит в три раза быстрее.

Всего с 2021 года собственное жилье получили 143 400 казахстанцев, состоявших на учете нуждающихся в жилье. До 2033 года с помощью программ банка планируется обеспечить жильем еще 292 000 человек.

Фото: Отбасы банк

Пять дней превратились в 15 минут.

Цифровизация изменила и процесс оформления ипотеки.

С 2021 года "Отбасы банк" совместно с государственной корпорацией "Правительство для граждан" использует технологию Blockchain.

Она применяется при регистрации залога, регистрации права при покупке жилья, регистрации договора аренды жилья по госпрограмме, при снятии залога.

Например, раньше регистрация залога занимала до пяти рабочих дней. Клиент получал бумажный договор в банке, ехал в ЦОН, сдавал документы, ждал их оформления, снова забирал их и возвращался в банк.

Теперь весь процесс проходит в электронном формате и занимает 10-15 минут.

С момента запуска технологии проведено 254 172 операции. Сегодня около 60% займов оформляются с использованием Blockchain.

Цифровизация этого процесса позволила сэкономить казахстанцам более 500 тысяч рабочих часов.

ИИ отвечает клиенту за 3-4 секунды

Еще одно направление цифровой трансформации – искусственный интеллект.

Чат-бот Quanysh AI круглосуточно консультирует клиентов на казахском и русском языках. Сегодня 96% обращений он обрабатывает без участия оператора, а среднее время ответа составляет всего 3-4 секунды. Всего Quanysh AI уже обработал около 3,5 млн обращений.

ИИ используется и во внутренних процессах банка. Расчет платежеспособности клиента, который раньше занимал 10-15 минут, теперь выполняется менее чем за 2 минуты. Рассмотрение заявки по программе "С дипломом – в село" сократилось до 5 минут, мониторинг залога – до 5 минут, оформление уступки депозита – со 135 до 7 минут.

Подготовка заключения по реструктуризации займа, которая в зависимости от сложности могла занимать от 30 минут до нескольких дней, теперь занимает всего несколько минут.

Следующий этап – использование искусственного интеллекта для прогнозирования потребности жилья в регионах. Это позволит заранее определять, где именно и в каком объеме необходимо строить жилье. В результате государственная поддержка станет более адресной, а обеспечение жильем нуждающихся граждан – более оперативным и эффективным.

95% операций уже совершаются онлайн

Сегодня 95% всех операций "Отбасы банка" доступны онлайн, а цифровыми сервисами активно пользуются 1,44 млн человек. За три года их количество выросло в 10 раз.

Мобильное приложение Otbasy bank фактически стало полноценным банком в смартфоне. Если раньше клиент заходил в приложение в среднем два раза в месяц, то сегодня – уже восемь раз.