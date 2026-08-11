Кто чаще берет ипотеки в Казахстане – статистика "Отбасы банка"

Фото: freepik

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова 11 августа 2026 года на брифинге в правительстве озвучила статистические данные по вкладчикам и заемщикам, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, представители женского пола чаще оформляют ипотеки. "Средний возраст вкладчиков по госпрограммам – 35 лет. Средний возраст заемщиков – 41 год. В гендерном соотношении количество вкладчиков-женщин по госпрограммам больше – более 2 млн человек, в то время как количество вкладчиков-мужчин превышает 1,9 млн человек", – сказала Ибрагимова. В процентном соотношении цифра составляет 58% на 42%. "Что касается рыночных программ, там ситуация аналогичная. Средний возраст вкладчиков – 35 лет, а средний возраст заемщиков – 39 лет", – добавила она. Ранее были названы сроки запуска женской ипотеки "Умай".

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