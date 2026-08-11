Кто чаще берет ипотеки в Казахстане – статистика "Отбасы банка"
Фото: freepik
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова 11 августа 2026 года на брифинге в правительстве озвучила статистические данные по вкладчикам и заемщикам, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, представители женского пола чаще оформляют ипотеки.
"Средний возраст вкладчиков по госпрограммам – 35 лет. Средний возраст заемщиков – 41 год. В гендерном соотношении количество вкладчиков-женщин по госпрограммам больше – более 2 млн человек, в то время как количество вкладчиков-мужчин превышает 1,9 млн человек", – сказала Ибрагимова.
В процентном соотношении цифра составляет 58% на 42%.
"Что касается рыночных программ, там ситуация аналогичная. Средний возраст вкладчиков – 35 лет, а средний возраст заемщиков – 39 лет", – добавила она.
Ранее были названы сроки запуска женской ипотеки "Умай".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript