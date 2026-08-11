Ужесточат ли условия предоставления льготных ипотек, рассказали в "Отбасы банке"

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать пересмотра механизма предоставления льготных кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее в Агенстве по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) заявили, что льготной ипотекой пользуются казахстанцы, которые могли бы оформить кредиты по рыночным ставкам, и предложили "Отбасы банку" повысить адресность таких программ, чтобы такие займы больше получали госслужащие и люди со средней зарплатой. Представители СМИ поинтересовались позицией главы "Отбасы банка".

"Мы придерживаемся единственного принципа – все выдачи зависят от притоков на депозиты. Их формируют казахстанские семьи и, соответственно, по программам 50 на 50, я думаю, что все условия должны оставаться неизменными. Потому что, несмотря на высокие базовые ставки, мы конкурируем по депозитам с коммерческими банками, которые 18% годовых начисляют, в это время наш вкладчик под 2% на депозите держит и имеет минимальную премию государства. И, соответственно, условия должны быть неизменными", – считает Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, это касается промежуточных и жилищных займов – их планируют оставить без изменения.

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