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Общество

Ужесточат ли условия предоставления льготных ипотек, рассказали в "Отбасы банке"

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 12:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать пересмотра механизма предоставления льготных кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее в Агенстве по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) заявили, что льготной ипотекой пользуются казахстанцы, которые могли бы оформить кредиты по рыночным ставкам, и предложили "Отбасы банку" повысить адресность таких программ, чтобы такие займы больше получали госслужащие и люди со средней зарплатой. Представители СМИ поинтересовались позицией главы "Отбасы банка".

"Мы придерживаемся единственного принципа – все выдачи зависят от притоков на депозиты. Их формируют казахстанские семьи и, соответственно, по программам 50 на 50, я думаю, что все условия должны оставаться неизменными. Потому что, несмотря на высокие базовые ставки, мы конкурируем по депозитам с коммерческими банками, которые 18% годовых начисляют, в это время наш вкладчик под 2% на депозите держит и имеет минимальную премию государства. И, соответственно, условия должны быть неизменными", – считает Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, это касается промежуточных и жилищных займов – их планируют оставить без изменения.

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Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, сколько жилья и когда могут получить очередники.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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