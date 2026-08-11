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Общество

Казахстанцы стали реже обращаться в ЦОНы

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:57 Фото: gov4c.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о модернизации центров обслуживания населения (ЦОНов), передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что с переводом наиболее востребованных услуг в онлайн-формат у населения стало меньше поводов идти в ЦОН.

"За последние годы количество обращений к операторам ЦОНов сократилось на 30%. Впервые доступны онлайн такие процессы, как первичная регистрация транспортных средств, выдача актов на земельные участки и кадастровых паспортов на недвижимость. Выдача ЭЦП, прописка по месту жительства производятся практически полностью онлайн по всей стране", – сказал Мадиев.

По его словам, даже если человек приходит в ЦОН, все чаще ему уже не требуется помощь оператора.

"Он самостоятельно получает услугу в зоне самообслуживания. Именно поэтому мы пересмотрели саму концепцию центров обслуживания населения. Они трансформируются в открытые и комфортные пространства без общей очереди", – заключил Мадиев.

Ранее глава Минцифры подверг критике действия некоторых организаций, которые затягивали процедуру рассмотрения заявок от бизнеса.

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Азамат Сыздыкбаев
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