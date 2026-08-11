Цифровой профиль бизнеса хотят создать в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Бекболат Молдабеков на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал, как могут повысить доступность господдержки для бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекболат Молдабеков сообщил, что Цифровую карту бизнеса предлагается развивать на базе Реестра субъектов предпринимательства.

"На этой платформе будут объединены государственные данные, цифровой профиль бизнеса, аналитические сервисы, инструменты искусственного интеллекта и процессы предоставления мер государственной поддержки. Фактически речь идет о создании единой экосистемы для государства, бизнеса и операторов мер поддержки", – пояснил вице-министр.

Тогда как сегодня, по его данным, отсутствует единый цифровой профиль предпринимателя и сведения о бизнесе находятся в разных государственных информационных системах.

"Предлагаемая архитектура предусматривает интеграцию Реестра субъектов предпринимательства с Единым личным кабинетом и другими системами Министерства финансов, государственными информационными системами и операторами мер государственной поддержки. В результате будет сформирован единый цифровой профиль каждого субъекта предпринимательства. Цифровая карта бизнеса станет не только аналитической системой, но и единой платформой, обеспечивающей прием, рассмотрение и сопровождение заявок на меры государственной поддержки, а также оценку их эффективности", – добавил он.

В результате, заявил вице-министр, появится возможность предоставлять адресные меры государственной поддержки с учетом финансового состояния, потенциала развития и уровня риска предприятия.

"Будут доступны аналитические панели, позволяющие в режиме реального времени оценивать экономические показатели, анализировать влияние налоговой реформы и других государственных решений на поведение бизнеса, а также эффективность предоставляемых мер государственной поддержки. В итоге решения будут приниматься не на основе отдельных статистических данных, а на основе комплексной аналитики и объективных показателей", – резюмировал Молдабеков.

11 августа 2026 года Жаслан Мадиев рассказал о планах упростить порядок некоторых действий для предпринимателей.