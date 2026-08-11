Строительство LRT в Алматы затронет 375 инженерных коммуникаций

В Алматы продолжается подготовка к строительству первой линии LRT. Сейчас основные работы ведутся на улицах Бауыржана Момышулы и Толе би – специалисты готовят трассу и переустраивают инженерные коммуникации, которые попадают в зону строительства, сообщает Zakon.kz.

Всего в рамках проекта предстоит переустроить 375 инженерных коммуникаций, включая тепловые сети, водоснабжение и канализацию, газо- и электроснабжение, сети связи и ливневую канализацию.

К примеру, на улице Бауыржана Момышулы предусмотрено переустройство 39 коммуникаций, четыре из них уже завершены. На Толе би предстоит перенести 269 коммуникаций, работы завершены по 34 из них. Еще 67 коммуникаций переустроят на проспекте Абылай хана.

Кроме того, на отдельных участках уже демонтированы старые трамвайные рельсы и началась разработка грунта.

"Работы организуют таким образом, чтобы по возможности сохранять движение транспорта по крайним полосам. При переустройстве инженерных сетей движение могут временно организовывать по одной полосе встречного направления. Как правило, такие ограничения действуют не более одного-двух дней". Пресс-служба акимата Алматы

По мере освобождения участков специалисты начнут укладывать шпалы и рельсы, а также возводить конструкции линии. Строительно-монтажные работы планируют продолжать и зимой. При отрицательных температурах будут использовать технологии зимнего бетонирования, утепления конструкций и защиты грунта.

Известно, что первая очередь линии протянется от депо в индустриальной зоне Алатауского района в районе улиц Монке би и Бауыржана Момышулы. Далее трасса пройдет по Момышулы до Толе би, затем по Толе би в восточном направлении до проспекта Абылай хана и далее – до железнодорожного вокзала Алматы-2. Конечной станцией станет транспортно-пересадочный узел "Райымбек батыр".

Линия будет полностью наземной – строительство эстакад проектом не предусмотрено. На существующих мостах планируется усилить конструкции.

После запуска LRT две средние полосы на улицах Момышулы и Толе би будут выделены исключительно для поездов и отделены от автомобильного движения. Это должно обеспечить приоритет общественного транспорта, повысить скорость и регулярность движения и снизить риск ДТП.

Максимальная техническая скорость поездов составит 65-70 км/ч. При этом средняя скорость с учетом расстояния между остановками, которое в среднем составляет около 700 метров, ожидается на уровне 30-35 км/ч.

"Запустить первую линию LRT планируют в конце 2027 года. При этом фактические сроки могут измениться в зависимости от изготовления и поставки необходимого количества поездов". Пресс-служба акимата Алматы

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