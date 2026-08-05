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События

Аким Караганды обрадовал жителей новостями об одном из самых известных заброшенных зданий города

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 15:15 Фото: primeminister.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов 5 августа 2026 года поделился с жителями города хорошей новостью о бывшем здании кинотеатра (боулинга) по улице Гоголя, сообщает Zakon.kz.

По его словам, наверное, не было ни одного месяца, чтобы не задавали вопрос: "Когда уже что-нибудь сделают с этим зданием, а также с прилегающей территорией"?

"Все это время мы занимались поиском решения, потому что объект находится в частной собственности, а такие вопросы не могут решаться акиматом одним распоряжением или одним днем, все должно быть согласно букве закона. За эти годы у здания сменилось несколько собственников, а само оно так и продолжало стоять заброшенным. Внутрь постоянно проникали дети и посторонние. Заколачивали входы – их вскрывали снова. И так происходило не один раз", – рассказывает глава города.

На сегодняшний день ситуация, хоть она пока и не заметна, наконец сдвинулась с мертвой точки.

"Нынешний собственник приступил к техническому обследованию здания. По его результатам будет принято решение о судьбе объекта: реконструкция и его последствия, ветхость здания, возможность усиления. Предварительно рассматривается размещение современного коммерческого объекта с кинотеатром, медицинским центром и другими объектами сферы услуг. Также собственник приведет в порядок прилегающую территорию".Мейрам Кожухов

Ранее здесь рассматривался проект строительства многоквартирного жилого комплекса, однако договоренности достигнуть не удалось, и этот вариант реализован не был.

"Та работа, которая остается "за кадром", редко бывает заметной. Сегодня можно сказать главное – процесс пошел. После завершения обследования станет известно окончательное решение, и, надеюсь, совсем скоро это здание перестанет быть одним из городских долгостроев и заброшенных объектов".Мейрам Кожухов

Подписчики акима в Instagrame положительно восприняли известие, уточнив, что "ни одного кинотеатра не осталось в городе".

24 июля стало известно, что площадь Караганды увеличили на 281 гектар. Подробности – по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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