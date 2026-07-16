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Общество

Проект ЛРТ: в Алматы ограничили движение на улице Толе би

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы продолжают подготовку к строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ), в связи с чем на улице Толе би вводят временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, на участке от улицы Утеген батыра до улицы Вилюйская ограничили движение для автотранспорта в восточном направлении. Для обеспечения проезда на северной стороне Толе би организовали реверсивное движение.

"Работы по переносу инженерных сетей будут проводиться с 16 до 18 июля. С 18 до 20 июля аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне, в этот период реверсивное движение будет организовано на южной стороне улицы Толе би", – говорится в сообщении.
карта ограничений на Толе би в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:23

Фото: акимат Алматы

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут передвижения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Маршрут первой очереди линии ЛРТ пройдет по ул. Момышулы – ул. Толе би – пр. Абылай хана – железнодорожный вокзал "Алматы-2". На Толе би ранее начали демонтаж старых трамвайных рельсов. В рамках подготовительных работ на улице даже откопали "клад".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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