Четыре автобусных маршрута изменят схемы движения из-за капремонта дороги Алматы – Узынагаш
Так, как гласит публикация Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы, с 12 августа 2026 года и до завершения ремонтных работ будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №10, №10А, №235 и №255.
№10
В северном направлении: улица Мамбетова (север) – Бурундайское шоссе (север) – улица Жаужурек (восток) – улица Ашикеева (юг) до конечного пункта "Акимат".
В восточном направлении: конечный пункт "Акимат" (север) – улица Аэродромная (восток) – улица Ауэзова (север) – улица Бережинского (восток) – улица Шоссейная (юг) – улица Бурундайская (восток) – далее по схеме.
№10А
В западном направлении: улица Бурундайская (запад) – улица Шоссейная (север) – улица Бережинского (запад) – улица Ауэзова (юг) – улица Жаужурек (запад) – улица Ашикеева (юг) до конечного пункта "Акимат".
В южном направлении: конечный пункт "Акимат" (север) – улица Жаужурек (запад) – Бурундайское шоссе (юг) – улица Мамбетова (юг).
№235
В западном направлении: Бурундайское шоссе (запад) – улица Шоссейная (север) – улица Бережинского (запад) – улица Ауэзова (юг) – улица Жаужурек (запад) – Бурундайское шоссе (запад) – далее по схеме.
В восточном направлении: Бурундайское шоссе (восток) – улица Жаужурек (восток) – улица Ауэзова (север) – улица Бережинского (восток) – улица Шоссейная (юг) – Бурундайское шоссе (восток) – далее по схеме.
№255
В западном направлении: Бурундайское шоссе (запад) – улица Шоссейная (север) – улица Бережинского (запад) – улица Ауэзова (юг) – улица Жаужурек (запад) – Бурундайское шоссе (запад) – далее по схеме.
В восточном направлении: Бурундайское шоссе (восток) – улица Жаужурек (восток) – улица Ауэзова (север) – улица Бережинского (восток) – улица Шоссейная (юг) – Бурундайское шоссе (восток) – далее по схеме.
Ранее мы рассказывали о том, как в Алматы продолжается подготовка к строительству первой линии LRT. Сейчас основные работы ведутся на улицах Бауыржана Момышулы и Толе би – специалисты готовят трассу и переустраивают инженерные коммуникации, которые попадают в зону строительства.