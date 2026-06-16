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Общество

В Алматы сразу несколько значимых автобусных маршрутов изменили схемы движения

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтными работами перекрывают участки дорог, что ведет к изменению схем движения некоторых маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в Транспортном холдинге ранее предупредили о перекрытии участка проспекта аль-Фараби с 17 июня. В связи с этим в схему движения маршрута №45 внесены изменения.

  • В южном направлении: проспект Достык – улица Кажымукана – проспект Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

Также с 17 июня в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Габдуллина (от улицы Манаса до улицы Ауэзова) в схему движения троллейбусного маршрута №7 будут внесены временные изменения.

  • В северном направлении: улица Ауэзова – улица Бухар Жырау – улица Манаса – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

Кроме того с 17 июня в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шемякина (от проспекта Рыскулова до улицы Хмельницкого) в схемы движения маршрутов №8, №32, №51, №79 и №126 будут внесены временные изменения. Движение будет осуществляться до завершения ремонтных работ.

№8

  • В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№32

  • В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – улица Майлина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Майлина – улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№51

  • В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – улица Майлина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Майлина – улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№79

  • В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – улица Майлина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Майлина – улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№126

  • В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

Кроме того с 16 июня по 20 июля 2026 года в Алматы ограничили движение автотранспорта по улице Жумабаева.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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