В Алматы сразу несколько значимых автобусных маршрутов изменили схемы движения

В Алматы в связи с ремонтными работами перекрывают участки дорог, что ведет к изменению схем движения некоторых маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в Транспортном холдинге ранее предупредили о перекрытии участка проспекта аль-Фараби с 17 июня. В связи с этим в схему движения маршрута №45 внесены изменения.

В южном направлении: проспект Достык – улица Кажымукана – проспект Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

Также с 17 июня в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Габдуллина (от улицы Манаса до улицы Ауэзова) в схему движения троллейбусного маршрута №7 будут внесены временные изменения.

В северном направлении: улица Ауэзова – улица Бухар Жырау – улица Манаса – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

Кроме того с 17 июня в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шемякина (от проспекта Рыскулова до улицы Хмельницкого) в схемы движения маршрутов №8, №32, №51, №79 и №126 будут внесены временные изменения. Движение будет осуществляться до завершения ремонтных работ.

№8

В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№32

В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – улица Майлина – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Майлина – улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№51

В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – улица Майлина – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Майлина – улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№79

В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – улица Майлина – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Майлина – улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

№126

В северном направлении: улица Жангельдина – улица Папанина – улица Хмельницкого – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Хмельницкого – улица Гете – улица Руставели – улица Папанина – улица Жангельдина – далее по схеме.

Кроме того с 16 июня по 20 июля 2026 года в Алматы ограничили движение автотранспорта по улице Жумабаева.