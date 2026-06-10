В Алматы три автобусных маршрута изменили схемы движения
В Транспортном холдинге города рассказали, что в связи с завершением строительства транспортной развязки и продлением улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара с 10 июня внесены изменения в схемы движения маршрутов №25, №99 и №102.
№25
- В северном направлении:
улица Шарипова – улица Саина – улица Шугыла – разворот на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина в северном направлении – улица Саина – улица Шугыла – улица Байтенова – далее по схеме.
- В обратном направлении:
улица Байтенова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке улицы Монке би в южном направлении – улица Шугыла – улица Шарипова – далее по схеме.
№99
- В западном направлении:
проспект Рыскулова – улица Шарипова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина в северном направлении – улица Саина – улица Шугыла – улица Байтенова – конечный пункт "улица Садовая".
- В обратном направлении:
конечный пункт "улица Садовая" – улица Байтенова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на разрыве в южном направлении – улица Шугыла – улица Шарипова – проспект Рыскулова – далее по схеме.
№102
- В северном направлении:
улица Шарипова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина в северном направлении – улица Саина – улица Шугыла – улица Байтенова – далее по схеме.
- В обратном направлении:
улица Байтенова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке улицы Монке би в южном направлении – улица Шугыла – улица Шарипова – далее по схеме.
5 июня в Алматы состоялось техническое открытие движения по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Протяженность нового участка составила 3,2 километра. Водители отметили, что нововведение укоротило время пути с нижней части города до центра.