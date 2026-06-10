#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

В Алматы три автобусных маршрута изменили схемы движения

новый участок улицы Саина в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:11 Фото: Zakon.kz
Три маршрута общественного транспорта в Алматы изменили схему движения в связи с открытием нового участка улицы Саина, сообщает Zakon.kz.

В Транспортном холдинге города рассказали, что в связи с завершением строительства транспортной развязки и продлением улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара с 10 июня внесены изменения в схемы движения маршрутов №25, №99 и №102.

№25

  • В северном направлении:

улица Шарипова – улица Саина – улица Шугыла – разворот на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина в северном направлении – улица Саина – улица Шугыла – улица Байтенова – далее по схеме.

  • В обратном направлении:

улица Байтенова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке улицы Монке би в южном направлении – улица Шугыла – улица Шарипова – далее по схеме.

№99

  • В западном направлении:

проспект Рыскулова – улица Шарипова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина в северном направлении – улица Саина – улица Шугыла – улица Байтенова – конечный пункт "улица Садовая".

  • В обратном направлении:

конечный пункт "улица Садовая" – улица Байтенова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на разрыве в южном направлении – улица Шугыла – улица Шарипова – проспект Рыскулова – далее по схеме.

№102

  • В северном направлении:

улица Шарипова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке проспекта Рыскулова и улицы Саина в северном направлении – улица Саина – улица Шугыла – улица Байтенова – далее по схеме.

  • В обратном направлении:

улица Байтенова – улица Шугыла – улица Саина – разворот на транспортной развязке улицы Монке би в южном направлении – улица Шугыла – улица Шарипова – далее по схеме.

5 июня в Алматы состоялось техническое открытие движения по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Протяженность нового участка составила 3,2 километра. Водители отметили, что нововведение укоротило время пути с нижней части города до центра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
птица и цветок
12:56, Сегодня
Растение, похожее на огонь: в Алматы расцвела "раскаленная кочерга"
Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы
19:13, 14 сентября 2024
В Астане девять автобусных маршрутов изменили схемы движения
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
09:23, 15 мая 2026
В Алматы изменили схемы движения двух важных автобусных маршрутов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:23, Сегодня
Бой Нурмагомедова в UFC отменён: возможны другой соперник и дата
Белорусский защитник Юденков попрощался с &quot;Атырау&quot;
14:02, Сегодня
Белорусский защитник Юденков попрощался с "Атырау"
Прогноз матча Бублик - Штруфф в Штутгарте
13:42, Сегодня
Эксперт дал прогноз на исход стартового матча Александра Бублика в Штутгарте
Гулайым Рахмонова
13:14, Сегодня
"Процесс развода не завершён": жена Шавката Рахмонова сделала новое заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: