Жить страшно, переехать некуда: жильцы дома в Актюбинской области требуют помощи

В Мартукском районе Актюбинской области жители двухэтажного дома опасаются, что здание может не выдержать. На фасаде появляются новые трещины, одна из которых проходит практически по центру строения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 72-летняя Асылжан Куразова живет в этом доме почти 30 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, сейчас женщину больше всего беспокоит состояние жилья. Родные предлагают ей переехать к дочери, однако покидать привычный дом пенсионерка не хочет.

"Он приезжал, сказал, что вот эти стены будут стягивать струной. Но сами посудите, какие там щели! И между ними кирпичи. Я даже не представляю, как они все это будут стягивать", – рассказала дочь пенсионерки Роза Куразова.

По словам женщины, семья больше всего опасается возможного обрушения.

"Самый главный страх – что он развалится, что он обвалится когда-нибудь ей на голову", – сказала она.

Дом состоит всего из четырех квартир и расположен в нескольких метрах от железной дороги. Жильцы считают, что постоянная вибрация от проходящих поездов могла повлиять на появление трещин.

В акимате подтверждают, что зданию требуется ремонт, однако аварийным его пока не признали.

"У нас на руках имеется заключение экспертов – дом не признан аварийным. Была дана рекомендация по проведению капитального ремонта здания. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Мы запросили для этого средства. Но пока их не выделили. Дальше будем просить финансирование на сам ремонт", – сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Мартукского района Айдос Калимагамбетов.

Когда именно начнется ремонт, пока неизвестно. Тем временем жильцы продолжают жить в доме, который, по их словам, продолжает покрываться трещинами.

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