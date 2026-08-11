#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
465.74
537.23
5.62
Общество

Жить страшно, переехать некуда: жильцы дома в Актюбинской области требуют помощи

жители дома с трещинами обратились к властям, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 23:05 Фото: magnific.com
В Мартукском районе Актюбинской области жители двухэтажного дома опасаются, что здание может не выдержать. На фасаде появляются новые трещины, одна из которых проходит практически по центру строения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 72-летняя Асылжан Куразова живет в этом доме почти 30 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, сейчас женщину больше всего беспокоит состояние жилья. Родные предлагают ей переехать к дочери, однако покидать привычный дом пенсионерка не хочет.

"Он приезжал, сказал, что вот эти стены будут стягивать струной. Но сами посудите, какие там щели! И между ними кирпичи. Я даже не представляю, как они все это будут стягивать", – рассказала дочь пенсионерки Роза Куразова.

По словам женщины, семья больше всего опасается возможного обрушения.

"Самый главный страх – что он развалится, что он обвалится когда-нибудь ей на голову", – сказала она.

Дом состоит всего из четырех квартир и расположен в нескольких метрах от железной дороги. Жильцы считают, что постоянная вибрация от проходящих поездов могла повлиять на появление трещин.

В акимате подтверждают, что зданию требуется ремонт, однако аварийным его пока не признали.

"У нас на руках имеется заключение экспертов – дом не признан аварийным. Была дана рекомендация по проведению капитального ремонта здания. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Мы запросили для этого средства. Но пока их не выделили. Дальше будем просить финансирование на сам ремонт", – сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Мартукского района Айдос Калимагамбетов.

Когда именно начнется ремонт, пока неизвестно. Тем временем жильцы продолжают жить в доме, который, по их словам, продолжает покрываться трещинами.

Ранее сообщалось, что цены на арендное жилье в Казахстане взлетели на 40%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
в Туркестане жители многоэтажки опасаются обрушения
01:26, 16 октября 2025
Дом построен без фундамента: в Туркестане жители многоэтажки опасаются обрушения
Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания
06:40, 19 июня 2025
Жильцы старого общежития в Актобе просят помощи
новые дома, паводки
15:44, 07 сентября 2024
Более 50 семей переехали в новые дома в селе Иргиз Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский форвард Максим Самородов близок к переходу в &quot;Спартак&quot; за 6-8 млн евро
03:21, 12 августа 2026
Казахстанский форвард Максим Самородов близок к переходу в "Спартак" за 6-8 млн евро
&quot;Я видел её два раза в жизни&quot;: Бублик рассказал о совместной заявке с Уильямс на US Open
02:46, 12 августа 2026
"Я видел её два раза в жизни": Бублик рассказал о совместной заявке с Уильямс на US Open
Джон Кавана пообещал вернуть Конора Макгрегора более сильным и быстрым после травмы
02:19, 12 августа 2026
Джон Кавана пообещал вернуть Конора Макгрегора более сильным и быстрым после травмы
&quot;Не всё шло гладко&quot;: Елена Рыбакина оценила свои результаты на турнирах серии WTA 1000
01:49, 12 августа 2026
"Не всё шло гладко": Елена Рыбакина оценила свои результаты на турнирах серии WTA 1000
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: