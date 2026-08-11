Жить страшно, переехать некуда: жильцы дома в Актюбинской области требуют помощи
По информации КТК, 72-летняя Асылжан Куразова живет в этом доме почти 30 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, сейчас женщину больше всего беспокоит состояние жилья. Родные предлагают ей переехать к дочери, однако покидать привычный дом пенсионерка не хочет.
"Он приезжал, сказал, что вот эти стены будут стягивать струной. Но сами посудите, какие там щели! И между ними кирпичи. Я даже не представляю, как они все это будут стягивать", – рассказала дочь пенсионерки Роза Куразова.
По словам женщины, семья больше всего опасается возможного обрушения.
"Самый главный страх – что он развалится, что он обвалится когда-нибудь ей на голову", – сказала она.
Дом состоит всего из четырех квартир и расположен в нескольких метрах от железной дороги. Жильцы считают, что постоянная вибрация от проходящих поездов могла повлиять на появление трещин.
В акимате подтверждают, что зданию требуется ремонт, однако аварийным его пока не признали.
"У нас на руках имеется заключение экспертов – дом не признан аварийным. Была дана рекомендация по проведению капитального ремонта здания. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Мы запросили для этого средства. Но пока их не выделили. Дальше будем просить финансирование на сам ремонт", – сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Мартукского района Айдос Калимагамбетов.
Когда именно начнется ремонт, пока неизвестно. Тем временем жильцы продолжают жить в доме, который, по их словам, продолжает покрываться трещинами.
Ранее сообщалось, что цены на арендное жилье в Казахстане взлетели на 40%.