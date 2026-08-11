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Финансы

Цены на арендное жилье в Казахстане взлетели на 40%

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Снять квартиру в некоторых городах Казахстана становится все дороже: за год арендные ставки прибавили десятки процентов. При этом новостройки и вторичное жилье дорожают гораздо медленнее, чуть выше инфляции, сообщает Zakon.kz.

Ценовой шторм

В июле аренда благоустроенного жилья в Казахстане подорожала на 1,4% за месяц. За тот же период новые квартиры стали дороже на 0,7%, а вторичное жилье – лишь на 0,1%. Годовая динамика также показывает более быстрый рост арендных ставок: с июля 2025 года они увеличились на 14,2%, тогда как вторичные квартиры подорожали на 9,5%. Новостройки прибавили 14,6%.

Иными словами, покупка жилья и его аренда сейчас движутся с разной скоростью. Особенно заметно это в отдельных регионах, где разрыв между стоимостью аренды и самих квартир стал очень большим.

Аномальные проценты

Самый резкий рост цен на съемные квартиры за год зафиксирован в Павлодаре – 39,2%. В Петропавловске аренда подорожала на 32,8%. Следом идут:

  • Кызылорда с ростом на 17,6%,
  • Астана: +15,5%,
  • Алматы: +15%,
  • Усть-Каменогорск: +14%,
  • Актау: +12,7%.

В нижней части рейтинга находятся:

  • Костанай с ростом на 9,1%,
  • Жезказган: +7,4%,
  • Кокшетау: +6,6%,
  • Уральск: +5,3%.

Два города здесь выделяются особенно наглядно. В Павлодаре при росте цен на аренду (39,2%), квартиры на вторичном рынке подорожали на 12,4%, а новые – на 10,1%. В Петропавловске разрыв еще заметнее: при росте аренды на 32,8% цены на вторичное жилье увеличились только на 5,2%, а новостройки – на 2,5%.

Получается, в этих двух городах стоимость пользования квартирой растет в несколько раз быстрее, чем цена самой недвижимости.

Сколько стоит снять квартиру

Средняя ставка аренды благоустроенного жилья в Казахстане в июле составила 5 134 тенге за квадратный метр. Самая дорогая аренда – в Алматы, где за квадратный метр в среднем просят 5 961 тенге, и в Астане – 5 796 тенге.

В Караганде средняя ставка составляет 4 971 тенге, в Петропавловске – 4 688, в Шымкенте – 4 326, в Павлодаре – 3 897 тенге. Самая низкая стоимость среди представленных городов – в Таразе, где квадратный метр обходится в 2 515 тенге.

Если ориентироваться на квартиру площадью 50 кв. м, средняя стоимость аренды составит около 298 тыс. тенге в Алматы, 290 тыс. в Астане, 249 тыс. в Караганде и 126 тыс. в Таразе.

аренда, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 16:41

Фото: Zakon.kz

На этом фоне рынок купли-продажи выглядит просто штилем. За год новостройки в Казахстане подорожали на 14,6%, а вторичные квартиры – на 9,5%.

Сильнее всего новые квартиры выросли в цене в Астане – на 19,1%. В Алматы рост составил 16,6%, в Актобе – 15,1%. На вторичном рынке лидирует Кокшетау, где квартиры за год подорожали на 14,3%. В Павлодаре рост составил 12,4%, в Костанае – 12,2%, в Астане – 12,1%.

По стоимости самого жилья лидируют Алматы и Астана. Квадратный метр новой квартиры в июле стоил в Алматы в среднем 739 762 тенге, в Астане – 739 033 тенге. На вторичном рынке Алматы также занимает первое место – 743 546 тенге за квадратный метр против 731 722 тенге в столице.

О том, какие факторы толкают рынок арендного жилья вверх, – читайте в нашем материале "Где дешевле снять квартиру в Казахстане: Астана дороже Алматы, но есть нюанс".

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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