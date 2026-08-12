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Общество

Утечка данных миллионов казахстанцев в даркнете: в Минцифры прокомментировали ситуацию

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 12:20 Фото: unsplash
Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития известно о распространяемой информации о якобы утечке персональных данных граждан Казахстана и их размещении в даркнете. Об этом заявили в пресс-службе МИИЦР РК, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что сегодня, 12 августа 2026 года, в Telegram-канале Mash появилась информация следующего содержания:

"Хакер выставил в даркнете данные 15 млн жителей Казахстана – это три четверти населения страны. Продавец утверждает, что получил базу после взлома государственного сервиса eGov. Пользователь под ником shymzz13 оценил файл в 0,5 биткоина – около 32 тыс. долларов (2,5 млн рублей или по 17 копеек за человека). В 2,7 гигабайта уместились 47 млн строк с паспортными данными, телефонами, почтой, местами работы, сканами документов и паролями".

В Минцифры, комментируя ситуацию, заявили, что "в настоящее время совместно с профильными службами проводится техническая проверка опубликованной информации, включая анализ представленных образцов данных и установление возможного источника их происхождения".

"На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет".Пресс-служба МИИЦР РК

При этом ведомство обратило внимание на то, что "часть информации, заявленной в публикациях, не соответствует структуре и формату данных электронного правительства".

"В частности, в eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют иной формат. Само заявление пользователя даркнета о происхождении базы не может рассматриваться как подтверждение факта взлома eGov".Пресс-служба МИИЦР РК

В Министерстве ИИ отметили, что техническая проверка продолжается, а дополнительная информация будет предоставлена по ее результатам.

"Министерство рекомендует гражданам соблюдать базовые меры цифровой безопасности: не передавать третьим лицам SMS-коды, пароли и данные ЭЦП, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать разные пароли для различных сервисов", – заключили в пресс-службе ведомства, обращаясь к казахстанцам.

11 августа 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, можно ли через фото получить доступ к персональным данным в eGov.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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