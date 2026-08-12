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Общество

Как мошенники в Астане провернули аферу с недвижимостью на 6 млрд тенге

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В Астане вынесли приговор четырем фигурантам крупного дела о мошенничестве с недвижимостью. Злоумышленники продавали гражданам квартиры, коммерческие помещения и парковочные места, присвоив свыше 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 августа 2026 года в пресс-службе суда столицы, злоумышленники действовали под видом продажи жилья и коммерческих площадей. Они продавали гражданам квартиры, нежилые помещения и парковочные места, принимая деньги как наличными, так и на свои личные банковские счета.

В результате аферы без денег и недвижимости остался 51 человек. Общий ущерб, причиненный гражданам, превысил 3 млрд тенге.

"Кроме того, подсудимые похитили денежные средства ТОО путем заключения фиктивных договоров купли-продажи, при этом полученные от клиентов средства – более 3 млрд тенге – в компанию не поступили. В результате ТОО причинен ущерб в особо крупном размере", – раскрыли детали обмана в суде.

Вина подсудимых была полностью доказана показаниями пострадавших, свидетелей, заключениями экспертиз, а также материалами негласных следственных действий. Также фигурантам инкриминировали незаконное приобретение и использование спецсредств для негласного получения информации.

Несмотря на собранные улики, подсудимые и их защита вину не признали и настаивали на полном оправдании. Потерпевшие же с учетом огромного невозмещенного ущерба просили суд назначить максимально строгое наказание.

Суд принял во внимание тяжесть совершенных преступлений, отсутствие раскаяния и невозмещенный ущерб. В итоге по совокупности правонарушений подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет.

Кроме того, им запрещено заниматься деятельностью, связанной с продажей недвижимости, сроком на 10 лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Мошенники активизировались и перед концертом американского рэпера Канье Уэста в Алматы. Городская полиция выступила с предупреждением по этому поводу.

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Канат Болысбек
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