Идеологемы президента стали основой масштабного празднования Дня молодежи в Алматы

В Алматы завершился молодежный фестиваль ALMA LOVE 2026, приуроченный к Международному дню молодежи. За 10 дней его участниками стали более 20 тыс. молодых алматинцев, а программа объединила свыше 50 культурных, образовательных, спортивных, экологических и общественных мероприятий.

Как сообщили в управлении молодежной политики города, гранд-финал прошел 12 августа в летнем амфитеатре "Шабыт". Основными темами фестиваля стали ценности "Адал азамат", принцип "Закон и Порядок" и общенациональная инициатива "Таза Қазақстан".

"Как отмечал глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, патриотизм подрастающего поколения – это искреннее стремление к будущему. Президент выражает большое доверие молодежи, ее силам, таланту и знаниям. Мы со своей стороны должны оправдывать это доверие конкретными делами и создавать условия для всестороннего развития молодежи", – отметил в ходе своего выступления заместитель акима Алматы Абзал Нукенов.

Фото: акимат города Алматы

Сегодня в Алматы проживает около 770 тыс. молодых людей. В 2026 году город впервые вошел в топ-80 лучших студенческих городов мира по рейтингу QS Best Student Cities. Для молодых ученых введены региональные научные гранты – поддержку получат 30 проектов. Также реализуются "Бюджет молодежного участия", Youth Nomads и проекты городских комьюнити-центров.

Отдельное внимание уделяется принципам "Закон и Порядок" и "Таза Қазақстан". В городе реализуется проект "Әділет жастар одағы", объединивший более тысячи молодых людей. Каждый третий высаженный в Алматы саженец был посажен при участии молодежи.

Фото: акимат города Алматы

Экологическая тематика была представлена и в программе ALMA LOVE. На фестивале работал "Эко-Трак" – первая в Алматы передвижная интерактивная экологическая лаборатория, которая сочетает прием раздельно собранных отходов с просветительской работой. В финале мероприятия зрителей также призвали поддерживать чистоту общественных пространств и не оставлять после себя мусор.

В программе фестиваля были также волонтерские и социальные проекты, национальные игры, интеллектуальные площадки и творческие конкурсы. Отдельный блок посвятили казахскому языку, образованию и культуре, а в финале отметили молодых алматинцев, внесших вклад в развитие спорта, культуры, волонтерства, социальных и инклюзивных инициатив.

Фото: акимат города Алматы

Музыкальную программу продолжили группа "Сардар", AZHAR NAZAR, Ualimyrza, Ualikhan, KENZHE, Казыбек Курайыш и Нуржан Керменбаев. Завершился вечер исполнением гимна молодежи Алматы.

ALMA LOVE проводится в городе второй год. Если в 2025 году его участниками стали более 5 тыс. человек, то в 2026 году фестиваль объединил уже свыше 20 тыс. молодых алматинцев.

"Современная молодежная политика – это не только мероприятия и проекты. Это формирование поколения, для которого патриотизм проявляется в поступках: "Адал азамат" – в честном труде и ответственности, "Закон и Порядок" – в уважении к закону и окружающим, а "Таза Қазақстан" – в ежедневной заботе о своем городе", – резюмировал руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.