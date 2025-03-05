Куда сходить в Алматы 8 Марта

В Алматы подготовлена насыщенная программа мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, жителей и гостей города ждут концерты, выставки, театральные постановки и творческие встречи.



6 марта в 11:00 в доме-музее Ахмета Байтурсынулы состоится лекция "Алаш арыстарының жұбайлары". Конференция, посвященная Алаш Орде, соберет потомков известных алашординцев, таких как Айман Байсалова, Меруерт Бакибаевна, Жанара Сулейманова и Жазира Аргын, а также ученых-исследователей, среди которых Светлана Смагулова, Бекзада Кожекеева и Гүлжаһан Орда. В центре обсуждения – роль жен алашординцев и влияние на жизнь их супругов. Участники представят редкие исторические данные и исследования, открывая новые аспекты движения и его ключевых фигур.

Также 6 марта в 15:00 в Музее Алматы откроется выставка "Дәстүр. Өнер. Әдемілік", где представят коллекцию головных уборов из фонда музея и работы художницы Гульнар Табановой.

7 марта в 18:30 в театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Анаға тағзым", посвященный выражению благодарности и уважения к женщинам, воспитанию в духе добросердечности через традиции и обычаи нашего народа. На сцене выступят такие известные артисты, как Асет Есжан, Шаттық Уатқан, Нурболат Узақбай, Диас Муратхан, Тілек Базаров и Нариман Абрахман, которые исполнят музыкальные произведения на праздничную тему.

8 марта зрителей ждут сразу несколько ярких событий. В 17:00 в Музее музыкальных инструментов состоится концерт группы "Иірім" под названием "Әлемнің сыйы – әйелге". В Государственном театре кукол покажут спектакль "Мама для Мамонтенка": на казахском языке в 14:00, на русском – в 12:00. Трогательная история о мамонтенке, потерявшем маму, и его смелом путешествии через океан к своей цели тронет зрителей. Спектакль наполнит сердца как детей, так и взрослых добротой, состраданием и стремлением к мечте.

В этот же день в 19:00 в театре "Артишок" труппа современного танца "Самрук" представит постановку "Ауыл" в рамках фестиваля современной хореографии.

Также 7 и 8 марта пассажиры Международного аэропорта Алматы смогут увидеть передвижную фотовыставку традиционных ювелирных украшений из коллекции Музея истории города Алматы.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут также в некоторых районах города:

В Наурызбайском районе 6 марта 2025 года в 11:00 в Центре инновационного творчества (Шугыла, 347/4) состоится концертная программа "Халықаралық әйелдер күні".

В Алатауском районе 6 марта в 15:00 пройдет концерт в Центре инновационного творчества в мкр. Нуркент, 14а.

В Турксибском районе 6 марта в 16:00 в Доме школьников по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1) состоится праздничный концерт.

В Медеуском районе 7 марта в 11:00 в филармонии им. Жамбыла пройдет праздничный концерт по адресу: ул. Толе би, 21, уг. ул. Калдаякова, 35).

В Жетысуском районе 7 марта в 12:00 состоится праздничный концерт в Доме культуры по адресу: ул. Есим хана, 127.

В рамках празднования Международного женского дня в комьюнити-центрах Алматы также пройдет ряд мероприятий:

В комьюнити-центре Жетысуского района 6 марта в 16:00 состоится мастер-класс по созданию казахских украшений Qyzdar-ai.

В комьюнити-центре Алмалинского района 6 марта в 19:00 пройдет квиз для молодежи города.

В комьюнити-центре Жетысуского района 7 марта в 15:00 будет представлена фотовыставка и выставка прикладного искусства "Образ матери".

В комьюнити-центре Бостандыкского района 7 марта в 18:00 состоится мастер-класс по созданию текстурных картин.

Ранее стало известно, что к 8 Марта единовременной социальной выплаты в южной столице не будет.

