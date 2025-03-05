#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.74
525.23
5.6
Культура и шоу-бизнес

Куда сходить в Алматы 8 Марта

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 18:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы подготовлена насыщенная программа мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, жителей и гостей города ждут концерты, выставки, театральные постановки и творческие встречи.

6 марта в 11:00 в доме-музее Ахмета Байтурсынулы состоится лекция "Алаш арыстарының жұбайлары". Конференция, посвященная Алаш Орде, соберет потомков известных алашординцев, таких как Айман Байсалова, Меруерт Бакибаевна, Жанара Сулейманова и Жазира Аргын, а также ученых-исследователей, среди которых Светлана Смагулова, Бекзада Кожекеева и Гүлжаһан Орда. В центре обсуждения – роль жен алашординцев и влияние на жизнь их супругов. Участники представят редкие исторические данные и исследования, открывая новые аспекты движения и его ключевых фигур.

Также 6 марта в 15:00 в Музее Алматы откроется выставка "Дәстүр. Өнер. Әдемілік", где представят коллекцию головных уборов из фонда музея и работы художницы Гульнар Табановой.

7 марта в 18:30 в театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Анаға тағзым", посвященный выражению благодарности и уважения к женщинам, воспитанию в духе добросердечности через традиции и обычаи нашего народа. На сцене выступят такие известные артисты, как Асет Есжан, Шаттық Уатқан, Нурболат Узақбай, Диас Муратхан, Тілек Базаров и Нариман Абрахман, которые исполнят музыкальные произведения на праздничную тему.

8 марта зрителей ждут сразу несколько ярких событий. В 17:00 в Музее музыкальных инструментов состоится концерт группы "Иірім" под названием "Әлемнің сыйы – әйелге". В Государственном театре кукол покажут спектакль "Мама для Мамонтенка": на казахском языке в 14:00, на русском – в 12:00. Трогательная история о мамонтенке, потерявшем маму, и его смелом путешествии через океан к своей цели тронет зрителей. Спектакль наполнит сердца как детей, так и взрослых добротой, состраданием и стремлением к мечте.

В этот же день в 19:00 в театре "Артишок" труппа современного танца "Самрук" представит постановку "Ауыл" в рамках фестиваля современной хореографии.

Также 7 и 8 марта пассажиры Международного аэропорта Алматы смогут увидеть передвижную фотовыставку традиционных ювелирных украшений из коллекции Музея истории города Алматы.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут также в некоторых районах города:

  • В Наурызбайском районе 6 марта 2025 года в 11:00 в Центре инновационного творчества (Шугыла, 347/4) состоится концертная программа "Халықаралық әйелдер күні".
  • В Алатауском районе 6 марта в 15:00 пройдет концерт в Центре инновационного творчества в мкр. Нуркент, 14а.
  • В Турксибском районе 6 марта в 16:00 в Доме школьников по адресу: пр. Сейфуллина, 13/1) состоится праздничный концерт.
  • В Медеуском районе 7 марта в 11:00 в филармонии им. Жамбыла пройдет праздничный концерт по адресу: ул. Толе би, 21, уг. ул. Калдаякова, 35).
  • В Жетысуском районе 7 марта в 12:00 состоится праздничный концерт в Доме культуры по адресу: ул. Есим хана, 127.

В рамках празднования Международного женского дня в комьюнити-центрах Алматы также пройдет ряд мероприятий:

  • В комьюнити-центре Жетысуского района 6 марта в 16:00 состоится мастер-класс по созданию казахских украшений Qyzdar-ai.
  • В комьюнити-центре Алмалинского района 6 марта в 19:00 пройдет квиз для молодежи города.
  • В комьюнити-центре Жетысуского района 7 марта в 15:00 будет представлена фотовыставка и выставка прикладного искусства "Образ матери".
  • В комьюнити-центре Бостандыкского района 7 марта в 18:00 состоится мастер-класс по созданию текстурных картин.

Ранее стало известно, что к 8 Марта единовременной социальной выплаты в южной столице не будет.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Алла Пугачёва обратилась к друзьям
Культура и шоу-бизнес
17:50, Сегодня
Алла Пугачёва обратилась к друзьям
В Казахстане стартует музыкальный телепроект для молодых талантов
Культура и шоу-бизнес
16:33, Сегодня
В Казахстане стартует музыкальный телепроект для молодых талантов
"Высший знак любви": Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников
Культура и шоу-бизнес
16:21, Сегодня
"Высший знак любви": Татьяна Навка и Дмитрий Песков очаровали поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: