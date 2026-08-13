В Алматы обсудили безопасность образовательной среды и профилактику правонарушений в колледжах

В Алматы на базе Алматинского технологического колледжа прошло совещание по безопасности и профилактике правонарушений в организациях технического и профессионального образования.

Мероприятие было организовано Управлением образования города Алматы с участием представителей прокуратуры города, ювенальной полиции УМПС ДП Алматы, а также руководителей государственных и частных колледжей мегаполиса.

В ходе совещания участники обсудили актуальные вопросы эффективного управления системой технического и профессионального образования, обеспечения безопасности студентов и повышения качества воспитательной работы в колледжах.

Руководитель Управления образования города Алматы Сакен Аралбаев подчеркнул важность усиления воспитательной работы в организациях ТиПО, отметив необходимость системной профилактики правонарушений и принятия дополнительных мер по предупреждению противоправного поведения среди несовершеннолетних.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения законности и безопасности молодежи. Старший помощник прокурора города Алматы Диас Ыскак ознакомил участников с текущей ситуацией в молодежной среде, обозначил проблемные вопросы и рассказал о принимаемых мерах по профилактике правонарушений и предупреждению суицидального поведения среди молодежи.

Фото: акимат города Алматы

Начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Жанна Шонжанова представила комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня правонарушений среди студентов колледжей и укрепление взаимодействия образовательных организаций с правоохранительными органами.

По итогам встречи участники отметили важность межведомственного сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности образовательной среды. Совещание стало эффективной площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на укрепление финансовой дисциплины, повышение качества управления и создание безопасных условий для обучения студентов колледжей Алматы.