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Законодательство РК

Студентов колледжей будут страховать на время профессиональной практики

Студентов колледжей будут страховать на время профессилональной практики Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения подготовило дополнение в Правила организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в пункт 35 вносится дополнение о том, что осуществляется страхование обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

Этот пункт предусматривает, что с предприятием (организацией), определенной в качестве базы практики, заключается договор о проведении профессиональной практики в соответствии с типовым договором на проведение профессиональной практики.

Как поясняется, такое дополнение вводится в связи с недавно принятым законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей". 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.

23 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей". В частности, закон предусматривает, что обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, одновременно с документом об образовании может выдаваться документ, подтверждающий освоение им практических навыков и компетенций.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
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