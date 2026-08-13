ИИ становится главным инструментом производства политических фейков – Ерлан Смайлов

Искусственный интеллект становится новой составляющей избирательных кампаний, меняя способы производства политического контента и одновременно создавая новые риски для доверия к электоральному процессу, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил общественный деятель Ерлан Смайлов на прошедшей в Алматы экспертной платформе "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты", организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

По словам эксперта, одной из примечательных особенностей текущей кампании стало активное использование политическими партиями инструментов генеративного искусственного интеллекта. Особенно заметно это в медиапроизводстве, где технологии позволяют значительно сократить временные и финансовые затраты.

Нейросети могут применяться для подготовки выступлений и текстов, анализа партийных программ, создания агитационных материалов, комментариев, изображений, аудио- и видеоконтента. В результате производство политического контента становится быстрее и доступнее.

"Искусственный интеллект сегодня уже не просто технологическая новинка – он становится частью государственной повестки, общественной дискуссии и непосредственно политической конкуренции. Это проявляется уже на уровне предвыборных программ", – отметил Ерлан Смайлов.

По словам эксперта, тема ИИ звучит и в ходе партийных теледебатов. Так, в программе одной из политических партий поставлена задача обучить работе с искусственным интеллектом не менее 5 млн казахстанцев и внедрить основы ИИ в школьную программу. Это свидетельствует о том, что отношение к новым технологиям постепенно становится самостоятельным элементом политической повестки и конкуренции партий.

Одновременно распространение генеративного ИИ создает новые риски. Упрощение производства контента расширяет возможности для распространения дезинформации и дипфейков, а также манипулирования общественным мнением. По словам Смайлова, подобные технологии могут использоваться для дискредитации отдельных кандидатов, избирательной кампании и государственных институтов.

"Нынешняя кампания может стать одной из первых, где искусственный интеллект проявляет себя сразу в двух качествах: как предмет политических обещаний и как технология политической борьбы. Поэтому вопрос уже не в том, будет ли ИИ использоваться на выборах, а в том, какие правила его использования должны сформироваться, чтобы технологическое развитие не подрывало доверие к политической информации и самому электоральному процессу", – подчеркнул эксперт.

Ерлан Смайлов выделил три ключевых вызова, которые развитие ИИ ставит перед электоральным процессом.

Первый связан с доверием: избирателю становится сложнее отличить реальное заявление политика от искусственно созданного или измененного контента. В сети уже сейчас зафиксированы случаи использования лиц руководителей партии, звезд шоу-бизнеса в производстве роликов, направленных на распространение дезинформации. К примеру, Баян Алагузовой, Ермухамета Ертысбаева, Айдарбека Ходжаназарова и др. Соответствующие опровержения выдавали Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с дезинформацией и сами пострадавшие лица.

Второй касается ответственности за производство и распространение недостоверных материалов: использование ИИ усложняет определение того, кто должен отвечать за такой контент – автор запроса, пользователь, распространивший материал, технологическая платформа или разработчик.

Третий вызов связан с готовностью самого общества к новой информационной среде. По мнению эксперта, одного законодательного регулирования недостаточно. По мере распространения генеративных технологий все большее значение приобретает способность граждан критически воспринимать информацию, проверять источники и распознавать манипуляции.

"Развитие ИИ-грамотности и критического мышления становится уже не только образовательной, но и политической задачей", – отметил Смайлов.

При этом эксперт подчеркнул, что Казахстан уже сформировал законодательные и этические рамки использования искусственного интеллекта. По его оценке, это позволяет ограничивать потенциально деструктивное применение новых технологий в политической и информационной сфере.

По мнению Ерлана Смайлова, уровень технологического проникновения делает нынешнюю избирательную кампанию принципиально отличной от предыдущих. Искусственный интеллект одновременно меняет инструменты политической коммуникации, содержание партийных программ и характер информационных рисков, что фактически формирует новый этап развития отечественных политических технологий.

Экспертная платформа "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты" состоялась 13 августа в Алматы. Организатором выступил Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В обсуждении приняли участие политологи, представители академического и экспертного сообщества, исследовательских и аналитических центров, общественные деятели и специалисты в сфере политических коммуникаций и электоральных процессов. В онлайн-формате к дискуссии подключились эксперты из всех регионов Казахстана.