#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

"Астана – есірткісіз қала!": необычный поезд запустили из столицы

Астана – есірткісіз қала, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:01 Фото: акимат города Астаны
В Астане запустили первый в Казахстане тематический антинаркотический поезд. Состав с призывами отказаться от наркотиков и контактами служб помощи будет ежедневно курсировать по маршруту Астана – Бурабай, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Организаторами необычного проекта выступили Департамент полиции города Астаны и Департамент полиции на транспорте при поддержке акимата столицы, акимата района "Сарайшык", Ассоциации Пенчак Силат РК, ОФ "Жасыл желкен", волонтеров ДП "O.Y.A.N" и МРЦ "Астана жастары".

Запуск состоялся вечером 12 августа на вокзале "Нұрлы жол". Пока пассажиры собирались на посадку, на перроне проходила необычная акция: полицейские, волонтеры, спортсмены и представители общественных организаций рассказывали о проекте "Астана – есірткісіз қала!".

Астана – есірткісіз қала, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:01

Фото: акимат города Астаны

Вагоны полностью оформили антинаркотическими материалами. На них разместили призывы соблюдать закон, отказаться от наркотиков и вести здоровый образ жизни.

Поезд будет ходить ежедневно. Поэтому, как рассчитывают организаторы, профилактическая информация не останется на одной акции, а будет постоянно находиться перед глазами пассажиров.

Пассажирам раздавали буклеты с телефонами доверия и контактами служб, куда можно обратиться за помощью. На вокзале также транслировали антинаркотические видеоролики.

Астана – есірткісіз қала, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:01

Фото: акимат города Астаны

Акция не ограничилась запуском поезда. Для жителей и гостей столицы организовали выставку картин о последствиях употребления наркотиков, концерт и интерактивные профилактические площадки.

Как отметила начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны Алия Кибаткызы, профилактика — это не только работа правоохранительных органов, но и общая ответственность общества и каждого человека. Именно поэтому к проекту привлекли молодежь, волонтеров, спортсменов и общественные организации: задача — не просто предупредить о последствиях наркотиков, а сформировать устойчивое неприятие этой угрозы и показать, что здоровый образ жизни, закон и личная ответственность должны становиться частью повседневной культуры.

Сотрудники кинологической службы полиции показали работу служебных собак. Одним из самых заметных участников акции стал робот-собака полиции.

Астана – есірткісіз қала, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:01

Фото: акимат города Астаны

К проекту присоединились волонтеры, молодежь, спортсмены пенчак-силата и представители общественных организаций.

По ее словам, с начала года в Астане провели более 500 профилактических мероприятий. В полиции отмечают, что летом особенно важно говорить с молодежью о безопасности в понятном и современном формате.

Новый поезд стал частью масштабной работы в рамках плана "Астана — город без наркотиков" и реализуется в рамках идеологемы "Закон и порядок".

Астана – есірткісіз қала, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:01

Фото: акимат города Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Челлендж против кори запустили врачи столицы
07:22, 05 ноября 2023
Челлендж против кори запустили врачи столицы
Устав озеленения: как новый документ преобразит столицу
12:10, 21 ноября 2023
Устав озеленения: как новый документ преобразит столицу
акция в парке
13:38, 01 мая 2025
Необычная акция объединила прохожих в парке "Жастар" Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Жумабай
14:37, Сегодня
Две медали выиграли тяжелоатлеты из Казахстана на ЧА-2026 за одно выступление в 95 кг
Бекзат Алмахан
14:34, Сегодня
Казахстанский боец Бекзат Алмахан исключён из ростера UFC
Опубликованы превью и прогноз финала WTA 1000 в Торонто Рыбакина – Швёнтек
14:25, Сегодня
Опубликованы превью и прогноз финала WTA 1000 в Торонто Рыбакина – Швёнтек
Ангелина Лукас
14:07, Сегодня
"Вернусь за поясом "абсолюта": Лукас объявила о паузе в карьере и проблемах вне ринга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: