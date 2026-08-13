"Астана – есірткісіз қала!": необычный поезд запустили из столицы

В Астане запустили первый в Казахстане тематический антинаркотический поезд. Состав с призывами отказаться от наркотиков и контактами служб помощи будет ежедневно курсировать по маршруту Астана – Бурабай, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Организаторами необычного проекта выступили Департамент полиции города Астаны и Департамент полиции на транспорте при поддержке акимата столицы, акимата района "Сарайшык", Ассоциации Пенчак Силат РК, ОФ "Жасыл желкен", волонтеров ДП "O.Y.A.N" и МРЦ "Астана жастары".

Запуск состоялся вечером 12 августа на вокзале "Нұрлы жол". Пока пассажиры собирались на посадку, на перроне проходила необычная акция: полицейские, волонтеры, спортсмены и представители общественных организаций рассказывали о проекте "Астана – есірткісіз қала!".

Фото: акимат города Астаны

Вагоны полностью оформили антинаркотическими материалами. На них разместили призывы соблюдать закон, отказаться от наркотиков и вести здоровый образ жизни.

Поезд будет ходить ежедневно. Поэтому, как рассчитывают организаторы, профилактическая информация не останется на одной акции, а будет постоянно находиться перед глазами пассажиров.

Пассажирам раздавали буклеты с телефонами доверия и контактами служб, куда можно обратиться за помощью. На вокзале также транслировали антинаркотические видеоролики.

Фото: акимат города Астаны

Акция не ограничилась запуском поезда. Для жителей и гостей столицы организовали выставку картин о последствиях употребления наркотиков, концерт и интерактивные профилактические площадки.

Как отметила начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны Алия Кибаткызы, профилактика — это не только работа правоохранительных органов, но и общая ответственность общества и каждого человека. Именно поэтому к проекту привлекли молодежь, волонтеров, спортсменов и общественные организации: задача — не просто предупредить о последствиях наркотиков, а сформировать устойчивое неприятие этой угрозы и показать, что здоровый образ жизни, закон и личная ответственность должны становиться частью повседневной культуры.

Сотрудники кинологической службы полиции показали работу служебных собак. Одним из самых заметных участников акции стал робот-собака полиции.

Фото: акимат города Астаны

К проекту присоединились волонтеры, молодежь, спортсмены пенчак-силата и представители общественных организаций.

По ее словам, с начала года в Астане провели более 500 профилактических мероприятий. В полиции отмечают, что летом особенно важно говорить с молодежью о безопасности в понятном и современном формате.

Новый поезд стал частью масштабной работы в рамках плана "Астана — город без наркотиков" и реализуется в рамках идеологемы "Закон и порядок".