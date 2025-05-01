#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.34
582.07
6.31
События

Необычная акция объединила прохожих в парке "Жастар" Астаны

акция в парке, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 13:38 Фото: gov.kz
В столичном парке "Жастар" в районе Алматы прошла акция "Бауырсақ біріктіреді", приуроченная ко Дню единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Инициатором выступил молодежный ресурсный центр "Астана жастары". В честь праздника волонтеры раздали прохожим 15 килограммов бауырсаков.

Фото: gov.kz

Цель акции – напомнить о дружбе и единстве всех этносов, живущих в Казахстане.

Фото: gov.kz

"Люди останавливались, улыбались, благодарили. Кто-то подходил с детьми, кто-то делился воспоминаниями о детстве и доме. Мы не просто угощали – мы создавали атмосферу тепла и взаимного уважения", – рассказала волонтер Дана Такенова.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Напомним, 1 мая отмечают День единства народа Казахстана.

В честь этого знаменательного праздника в столице проводятся десятки разноплановых культурно-спортивных мероприятий – от интеллектуальных викторин и выставок до концертов и забега.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Акмолинцы масштабно отметили День единства народа Казахстана
События
13:57, Сегодня
Акмолинцы масштабно отметили День единства народа Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: