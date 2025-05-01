Необычная акция объединила прохожих в парке "Жастар" Астаны

В столичном парке "Жастар" в районе Алматы прошла акция "Бауырсақ біріктіреді", приуроченная ко Дню единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Инициатором выступил молодежный ресурсный центр "Астана жастары". В честь праздника волонтеры раздали прохожим 15 килограммов бауырсаков.

Фото: gov.kz

Цель акции – напомнить о дружбе и единстве всех этносов, живущих в Казахстане.

Фото: gov.kz

"Люди останавливались, улыбались, благодарили. Кто-то подходил с детьми, кто-то делился воспоминаниями о детстве и доме. Мы не просто угощали – мы создавали атмосферу тепла и взаимного уважения", – рассказала волонтер Дана Такенова.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Напомним, 1 мая отмечают День единства народа Казахстана.

В честь этого знаменательного праздника в столице проводятся десятки разноплановых культурно-спортивных мероприятий – от интеллектуальных викторин и выставок до концертов и забега.