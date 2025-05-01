Необычная акция объединила прохожих в парке "Жастар" Астаны
Фото: gov.kz
В столичном парке "Жастар" в районе Алматы прошла акция "Бауырсақ біріктіреді", приуроченная ко Дню единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Инициатором выступил молодежный ресурсный центр "Астана жастары". В честь праздника волонтеры раздали прохожим 15 килограммов бауырсаков.
Фото: gov.kz
Цель акции – напомнить о дружбе и единстве всех этносов, живущих в Казахстане.
Фото: gov.kz
"Люди останавливались, улыбались, благодарили. Кто-то подходил с детьми, кто-то делился воспоминаниями о детстве и доме. Мы не просто угощали – мы создавали атмосферу тепла и взаимного уважения", – рассказала волонтер Дана Такенова.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Напомним, 1 мая отмечают День единства народа Казахстана.
В честь этого знаменательного праздника в столице проводятся десятки разноплановых культурно-спортивных мероприятий – от интеллектуальных викторин и выставок до концертов и забега.
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