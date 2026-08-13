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Общество

В Казахстане снижается рождаемость – названа основная причина

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, инкубатор для новорожденных, инкубатор для новорожденного , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:30 Фото: primeminister.kz
Руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов АСПиР РК Аяулым Сагынбаева 13 августа 2026 года на круглом столе Demographic Futures Survey 2026 заявила о снижении рождаемости в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, демографическая картина, которая ранее была в Казахстане, меняется.

"Она меняется по ряду объективных причин. Это историческая возрастная структура: в конце 90-х у нас был самый низкий уровень рождаемости – 1,8 ребенка на одну женщину. Сегодня же эти дети находятся в активном репродуктивном и брачном возрасте. Их мало, и они не могут перепрыгнуть физические возможности человека. Поэтому снижение рождаемости в нашей стране – это вполне закономерный процесс", – сказала Сагынбаева.

Она подчеркнула, что в 2025 году эта цифра составляла уже 2,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.

"В этом году Центр анализа и прогнозирования демографических процессов АСПиР выпускает первый национальный доклад о демографической ситуации, где будет более подробно описана ситуация по рождаемости, смертности и миграции населения. Также мы представим индекс демографической устойчивости регионов", – добавила эксперт.

О показателях рождаемости в Казахстане и в мире читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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