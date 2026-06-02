Будут ли дополнительно стимулировать рождаемость в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года объяснил снижение рождаемости в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что о выплате материнского капитала речи нет.

"Государство поддерживает многодетные семьи. Вы знаете это. То есть идет выплата определенных пособий, когда в семье шесть и более детей", – добавил он.

Снижение рождаемости он объяснил цикличностью демографии.

"Это происходит периодически. То есть идет спад, потом идет рост и так далее. У нас есть свой анализ, где мы видим демографические прогнозы до 2035 года. Я готов с этой информацией более детально поделиться. Мы там вам можем показать, в каких областях есть демографические проблемы, а в каких областях рождаемость хорошая", – резюмировал глава Минтруда.

21 января 2026 года сообщалось, что в 2025 году государственными пособиями для многодетных семей и награжденных матерей в среднем были охвачены 850,3 тыс. человек. Общий объем выплат составил 608,9 млрд тенге.