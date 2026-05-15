Рождаемость в мире: в каких странах население растет, а где убывает, и на каком месте Казахстан

В большинстве стран мира сегодня не рождается достаточное количество детей, чтобы обеспечить свое дальнейшее существование. О том, у кого высокие, а кого слабые шансы на будущее, в материале Zakon.kz.

Как известно, ни одно государство в мире за всю историю человечества не смогло сохранить свое существования без достаточного количества трудоспособного населения. Люди – это самый важный капитал для любой страны. И сохранит свое право на дальнейшее будущее лишь тот, кто это реально понимает.

По состоянию на сегодняшний день более 71% всего населения Земли проживает в странах, где уровень рождаемости является недостаточным для эффективного воспроизводства населения. То есть, они фактически лишены не только способности увеличивать свое население, но и возможности его сохранить хотя бы на текущих позициях.

Так, согласно данным экспертов независимой медиакомпании «Visual Capitalist», страны с самыми крупными экономиками в мире сегодня максимально приблизились в демографическом плане к своего рода точке невозврата и практически утратили возможность все исправить.

В пример приводится ситуация в Китае, США и Бразилии, у которых индекс рождаемости сегодня находится в промежутке от 1 до 1,60 (среднее число детей, рождаемых одной женщиной в возрасте до 49 лет) при минимально необходимой для обеспечения простого замещения поколений норме в 2,1-2,15.

Тем не менее, удручающая картина с демографией наблюдается не везде. Здесь, как ни странно, основными демографическими драйверами выступают не только развивающиеся страны Юго-восточной и Центральной Азии, но и африканские государства, расположенные к югу от Сахары.

Самые высокие показатели в мире

Мировым лидером по рождаемости, согласно данным исследования, является Чад. Там сегодня в среднем на одну женщину приходится до 5,94 рождаемых в стране детей.

Второе место по рождаемости в мире занимает Сомали (итоговый коэффициент – 5,91), а третье – Демократическая Республика Конго (итоговый коэффициент – 5,90).

В топ десять лучших стран мира по показателям рождаемости сегодня также входят Центральноафриканская Республика (итоговый коэффициент – 5,81), Нигер (итоговый коэффициент – 5,79), Мали (итоговый коэффициент – 5,42), Ангола (итоговый коэффициент – 4,95), Бурунди (итоговый коэффициент – 4,68), Афганистан (итоговый коэффициент – 4,66) и Мозамбик (итоговый коэффициент – 4,62).

Понятное дело, что ввиду слаборазвитой медицины, ограниченного доступа к образованию, отсутствия безопасности и бесконечных войн в этих странах наблюдается и высокая смертность, и низкая продолжительность жизни. Тем не менее, их сегодняшняя рождаемость позволяет все вышеуказанные негативные моменты перекрывать. Следовательно, шансы на то, чтобы сохранить свое существование, у этих стран сегодня даже выше, чем у многих развитых государств Запада.

Рождаемость в странах СНГ

Самой быстрорастущей по количеству населения страной на пространстве СНГ и, соответственно, лидером по рождаемости является Узбекистан. Там на одну женщину в среднем приходится до 3,45 рождений, что позволяет ему занимать 46-е место в мире из 236-ти возможных.

Следом за ним в общемировом зачете из числа стран СНГ расположились Таджикистан (58-е место с итоговым коэффициентом в 2,99 рождений на одну женщину) и Казахстан (59-е место с итоговым коэффициентом в 2,95 рождений на одну женщину).

Более низкими показателями рождаемости на пространстве стран Содружества сегодня отмечаются Кыргызстан (62-е место с итоговым коэффициентом в 2,75 рождений на одну женщину), Армения (135-е место с итоговым коэффициентом в 1,71 рождений на одну женщину), Азербайджан (142-е место с итоговым коэффициентом в 1,66 рождений на одну женщину), Россия (179-е место с итоговым коэффициентом в 1,46 рождений на одну женщину) и Беларусь (216-е место с итоговым коэффициентом в 1,22 рождений на одну женщину).

Где самая низкая рождаемость

Самой низкой рождаемостью в мире сегодня отмечаются Макао (итоговый коэффициент – 0,69), Гонконг (итоговый коэффициент – 0,74), Южная Корея (итоговый коэффициент – 0,75), Сен-Бартелеми (итоговый коэффициент – 0,83), Тайвань (итоговый коэффициент – 0,86), Пуэрто-Рико (итоговый коэффициент – 0,94), Сингапур (итоговый коэффициент – 0,96) и Украина (итоговый коэффициент – 1).

Не отличаются высокими показателями рождаемости и многие экономически стабильные и развитые страны. В их число входят Китай (228-е место с итоговым коэффициентом в 1,02 рождений на одну женщину), Италия (228-е место с итоговым коэффициентом в 1,02 рождений на одну женщину), Япония (215-е место с итоговым коэффициентом в 1,23 рождений на одну женщину), Испания (214-е место в мире с итоговым коэффициентом в 1,02 рождений на одну женщину), Финляндия (212-е место с итоговым коэффициентом в 1,30 рождений на одну женщину), Польша (211-е место с итоговым коэффициентом в 1,30 рождений на одну женщину), Канада (207-е место с итоговым коэффициентом в 1,31 рождений на одну женщину) и Германия (181-е место с итоговым коэффициентом в 1,46 рождений на одну женщину).

Такие результаты вышеуказанных стран сегодня могут говорить только об одном – они все фактически на дне демографической ямы, самостоятельно выбраться из которой уже практически нереально. Значит, единственным выходом из ситуации для них будут только иностранные мигранты.

