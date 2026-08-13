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Общество

Отдали до миллиона тенге: можно ли в вузах Казахстана платно повысить успеваемость

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:28 Фото: freepik
Студенты казахстанских вузов поверили, что за деньги могут повысить успеваемость. Но история оказалась мошеннической, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Актауском городском суде.

Как рассказали 13 августа 2026 года в прокуратуре Мангистауской области, в суде установлено, что осужденный, войдя в доверие студентов высших учебных заведений Актау, обещал за деньги помочь с повышением успеваемости и получением высоких оценок на экзаменах.

"Под этим предлогом он завладел денежными средствами студентов в размере от 90 тысяч до 1 миллиона тенге, однако обещанного не выполнил, а полученные деньги использовал в личных целях", – рассказали в надзорном органе.

Приговором суда мошенник признан виновным и осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы.

В преддверии нового учебного года прокуратура призывает не доверять людям, предлагающим за денежное вознаграждение незаконное содействие в учебном процессе, в том числе обещающим выставление оценок, успешную сдачу экзаменов или решение иных вопросов.

"Любые подобные предложения являются незаконными и могут быть связаны с мошенничеством", – заключили в прокуратуре.

Другая казахстанка попала под следствие после того, как, обещая людям работу в Великобритании, собрала с них 60 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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