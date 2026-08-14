Мошенники взялись за ЭЦП: казахстанцев предупредили о подозрительных звонках

Казахстанцев предупредили об очередных аферах мошенников. Также в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") попросили быть внимательными и осторожными в разговорах с незнакомцами, сообщает Zakon.kz.

По данным НИТ, аферисты во время звонка представляются сотрудниками eGov и сообщают об окончании срока действия ЭЦП.

Стоит отметить, что чаще всего звонки поступают с этих номеров: +7 727 346 16 57, +7 727 346 16 72.

Далее они предлагают "продлить ЭЦП" по телефону и просят нажать определенные кнопки или сообщить код.

Но, как отмечают специалисты:

"Сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль".

Также в НИТ попросили жителей страны придерживаться важных правил и рекомендаций:

не сообщайте SMS-коды и данные ЭЦП;

не выполняйте инструкции неизвестных звонящих;

не переходите по подозрительным ссылкам;

проверяйте срок действия ЭЦП самостоятельно и пользуйтесь только официальными сервисами.

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