#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Общество

Мошенники взялись за ЭЦП: казахстанцев предупредили о подозрительных звонках

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 14:21 Фото: gov4c.kz
Казахстанцев предупредили об очередных аферах мошенников. Также в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") попросили быть внимательными и осторожными в разговорах с незнакомцами, сообщает Zakon.kz.

По данным НИТ, аферисты во время звонка представляются сотрудниками eGov и сообщают об окончании срока действия ЭЦП.

Стоит отметить, что чаще всего звонки поступают с этих номеров: +7 727 346 16 57, +7 727 346 16 72.

Далее они предлагают "продлить ЭЦП" по телефону и просят нажать определенные кнопки или сообщить код.

Но, как отмечают специалисты:

"Сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль".

Также в НИТ попросили жителей страны придерживаться важных правил и рекомендаций:

  • не сообщайте SMS-коды и данные ЭЦП;
  • не выполняйте инструкции неизвестных звонящих;
  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • проверяйте срок действия ЭЦП самостоятельно и пользуйтесь только официальными сервисами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 14:21
Теперь ЭЦП и SMS: казахстанцам усложнили вход в учетные записи

Ранее казахстанцам рассказали и наглядно показали новую версию портала электронного правительства. Однако, судя по реакции пользователей, обновленный портал им не понравился.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
11:03, 18 июня 2026
Казахстанцам показали новую уловку мошенников
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
15:45, 31 июля 2026
"Просят сообщить код из SMS": казахстанцев предупредили о многоходовой схеме мошенников
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
18:05, 24 сентября 2025
Казахстанцам показали, как получить ключи ЭЦП удаленно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Диего Лопес
14:27, Сегодня
Топовый нокаутёр Лопес был готов к бою с Царукяном, но может подраться с Оливейрой
Конор Макгрегор
14:00, Сегодня
"Болею за тебя, брат": Макгрегор верит в победу Гэрри над Махачевым в бою за титул UFC
Даниил Медведев
13:38, Сегодня
Даниил Медведев раскрыл имя нового тренера – это легенда казахстанского тенниса Голубев
Ига Швёнтек
13:19, Сегодня
"Она вернулась": Tennis Letter оценил разгромную победу Швёнтек над Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: