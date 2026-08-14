Мошенники взялись за ЭЦП: казахстанцев предупредили о подозрительных звонках
Фото: gov4c.kz
Казахстанцев предупредили об очередных аферах мошенников. Также в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") попросили быть внимательными и осторожными в разговорах с незнакомцами, сообщает Zakon.kz.
По данным НИТ, аферисты во время звонка представляются сотрудниками eGov и сообщают об окончании срока действия ЭЦП.
Стоит отметить, что чаще всего звонки поступают с этих номеров: +7 727 346 16 57, +7 727 346 16 72.
Далее они предлагают "продлить ЭЦП" по телефону и просят нажать определенные кнопки или сообщить код.
Но, как отмечают специалисты:
"Сотрудники eGov и контакт-центра 1414 никогда не просят по телефону сообщать SMS-код, ключ ЭЦП или пароль".
Также в НИТ попросили жителей страны придерживаться важных правил и рекомендаций:
- не сообщайте SMS-коды и данные ЭЦП;
- не выполняйте инструкции неизвестных звонящих;
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- проверяйте срок действия ЭЦП самостоятельно и пользуйтесь только официальными сервисами.
Материал по теме
Теперь ЭЦП и SMS: казахстанцам усложнили вход в учетные записи
Ранее казахстанцам рассказали и наглядно показали новую версию портала электронного правительства. Однако, судя по реакции пользователей, обновленный портал им не понравился.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript