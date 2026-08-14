Около 300 казахстанских семей оказались в трудной жизненной ситуации: МВД раскрыло итоги ОПМ
Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 14 августа 2026 года, подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қауіпсіз үй". В результате ОПМ помощь получили 1 300 граждан, сообщает Zakon.kz.
Подробности профилактического мероприятия раскрыла начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева:
"За время проведения мероприятия выявлено около 300 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 1 379 граждан получили государственную поддержку: правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. 42 человека были временно размещены в кризисных центрах, еще 37 – в центрах поддержки семьи".
Спикер отметила, что задача полиции – не просто зафиксировать проблему и привлечь виновного к ответственности, а своевременно выявить опасность, защитить пострадавшего, оказать необходимую помощь и, где это возможно, помочь человеку изменить агрессивное поведение, чтобы насилие не повторилось.
"Именно такой подход сегодня становится основой работы полиции: раннее выявление – защита – помощь – коррекция поведения – предупреждение повторного насилия".Акмарал Серикбаева
В МВД подчеркнули, что эта работа продолжается на постоянной основе.
13 августа 2026 года МВД сделало заявление по утечке данных миллионов казахстанцев в даркнете.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript