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Общество

Около 300 казахстанских семей оказались в трудной жизненной ситуации: МВД раскрыло итоги ОПМ

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:40 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 14 августа 2026 года, подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қауіпсіз үй". В результате ОПМ помощь получили 1 300 граждан, сообщает Zakon.kz.

Подробности профилактического мероприятия раскрыла начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева:

"За время проведения мероприятия выявлено около 300 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 1 379 граждан получили государственную поддержку: правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. 42 человека были временно размещены в кризисных центрах, еще 37 – в центрах поддержки семьи".

Спикер отметила, что задача полиции – не просто зафиксировать проблему и привлечь виновного к ответственности, а своевременно выявить опасность, защитить пострадавшего, оказать необходимую помощь и, где это возможно, помочь человеку изменить агрессивное поведение, чтобы насилие не повторилось.

"Именно такой подход сегодня становится основой работы полиции: раннее выявление – защита – помощь – коррекция поведения – предупреждение повторного насилия".Акмарал Серикбаева

В МВД подчеркнули, что эта работа продолжается на постоянной основе.

13 августа 2026 года МВД сделало заявление по утечке данных миллионов казахстанцев в даркнете.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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