Около 300 казахстанских семей оказались в трудной жизненной ситуации: МВД раскрыло итоги ОПМ

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 14 августа 2026 года, подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қауіпсіз үй". В результате ОПМ помощь получили 1 300 граждан, сообщает Zakon.kz.

Подробности профилактического мероприятия раскрыла начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева:

"За время проведения мероприятия выявлено около 300 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 1 379 граждан получили государственную поддержку: правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. 42 человека были временно размещены в кризисных центрах, еще 37 – в центрах поддержки семьи".

Спикер отметила, что задача полиции – не просто зафиксировать проблему и привлечь виновного к ответственности, а своевременно выявить опасность, защитить пострадавшего, оказать необходимую помощь и, где это возможно, помочь человеку изменить агрессивное поведение, чтобы насилие не повторилось.

"Именно такой подход сегодня становится основой работы полиции: раннее выявление – защита – помощь – коррекция поведения – предупреждение повторного насилия". Акмарал Серикбаева

В МВД подчеркнули, что эта работа продолжается на постоянной основе.

13 августа 2026 года МВД сделало заявление по утечке данных миллионов казахстанцев в даркнете.