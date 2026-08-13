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События

Утечка данных миллионов казахстанцев в даркнете: МВД сделало заявление

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:06 Фото: пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел (МВД) 13 августа 2026 года прокомментировало появившуюся информацию о якобы продаже персональных данных казахстанцев в даркнете, сообщает Zakon.kz.

Ведомство проверило эту информацию.

"На сегодняшний день фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано. Вместе с тем сам факт появления такого объявления не оставлен без внимания. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления лица, разместившего объявление, источника происхождения предлагаемых данных, а также всех причастных к их незаконному получению и распространению", – прокомментировали в МВД.

В ведомстве заявили, что со всей ответственностью подходят к реализации в пределах своей компетенции конституционной гарантии защиты персональных данных граждан.

"Статьей 21 Конституции прямо предусмотрена защита персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий. Будут приняты все необходимые меры для установления всех причастных лиц. Никто не уйдет от ответственности. Работа находится на особом контроле МВД", – резюмировали в ведомстве.

12 августа 2026 года в Сети появилась информация, что хакер выставил в даркнете данные 15 млн жителей Казахстана. Продавец утверждает, что получил базу после взлома госсервиса eGov. За файл хакер просил в 0,5 биткоина – около 32 тыс. долларов. Позже в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития заявили, что информация о масштабной утечке персональных данных 15 млн граждан Казахстана и взломе портала eGov не соответствует действительности. Ведомство получило доступ к файлам, выставленным на продажу в даркнете, – они оказались набором различных файлов и изображений и не является выгрузкой из eGov.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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