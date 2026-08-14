Сильная жара до +43°C, град и грозовые дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 15 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области на юге и в предгорных районах небольшой дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+38°С. На западе и севере области чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке и в центре – высокая. На севере сохраняется очень сильная жара +40…+43°С. В Алматы ночью и утром небольшой дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+37°С. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сильная жара +36…+38°С, высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау небольшой дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Днем сильная жара +35…+38°С. На юге области очень сильная жара +40…+41°С. Высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем сильная жара +35…+36°С.

В области Абай на западе, севере и юге дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем до 23 м/с. Днем сильная жара +35…+38°С, на юге очень сильная жара +40…+41°С. Высокая пожарная опасность, на юге и в центре – чрезвычайная. В Семее дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем +35…+36°С.

В Актюбинской области на востоке ночью небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На северо-востоке и в центре высокая, по области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе и севере туман. Днем на севере и востоке пыльная буря. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау – чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере и в центре пыльная буря. Ветер восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на востоке и юге сильная жара +40°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде пыльная буря, ветер восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем +40°С.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе дождь, на севере небольшой дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем на западе и севере до 25 м/с. Высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер с порывами до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и в центре небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе и юге порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре небольшой дождь, гроза, высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь. Днем на севере и востоке дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Костанае ночью и утром дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге и в центре порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Уральске ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау днем на севере небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+38°С, на юге очень сильная жара +40…+41°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем +35…+37°С, чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+38°С. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге – чрезвычайная. В Караганде высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке и в центре дождь, гроза. На западе высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная. В Актау дождь, гроза, высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +38…+40°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В Таразе +38…+40°С, чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе дождь, гроза. Днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35°С. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в центре – чрезвычайная. В Кокшетау днем дождь, гроза, высокая пожарная опасность.

В Астане днем сильная жара +35°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на севере и востоке сохраняется очень сильная жара +41…+43°С.

Ранее синоптики предупредили, что Казахстан в выходные ждут резкое похолодание до +7°С и сильные дожди с грозами и градом. Подробнее о погоде на 15, 16 и 17 августа 2026 года – здесь.